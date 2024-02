Po novici, da ima kralj Karel raka, se princ Harry vrača domov

Novica, da so kralju Karlu III. diagnosticirali raka, je pretresla Otok. Ker se bo kralj posvetil zdravljenju, bodo kraljeve obveznosti prevzeli drugi člani kraljeve družine. Na letališču LAX so opazili tudi princa Harrya, ki se ob tej priložnosti vrača domov. Kralj Karel naj bi sicer sinovoma sam povedal za diagnozo.

Čeprav je odnos princa Harryja z očetom Karlom in princem Williamom precej majav, pričakujejo, da se bo še danes srečal z družino. Po poročanju britanskih medijih se bosta brata srečala prvič po očetovem kronanju, ki se je odvilo maja lani.

Britanski Mirorr poroča, da je to zelo težko in naporno obdobje za princa Williama, saj je imela zdravstvene težave tudi njegova žena Catherine, ki je pred kratkim prestala operacijo. V tem obdobju se je za nekaj časa posvetil družini, a zdaj bo moral zaradi očetove diagnoze prevzeti tudi njegove dolžnosti in obveznosti.

Buckinghamska palača je novico o kraljevem zdravstvenem stanju oznanila v ponedeljek, niso pa razkrili, za kakšno obliko raka gre. Jasno naj bi bilo le to, da ne gre za raka na prostati. V času zdravljenja naj bi še naprej opravljal birokratska dela, izogibal se bo le javnim dogodkom.