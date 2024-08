Stevardesa razkrila, kaj vse je na poletih zahtevala nekdanja britanska kraljica

Mentolovi bomboni in martini sta bili le dve od zahtev, ki jih je imela med poleti pokojna britanska kraljica Elizabeta II. in jih je v svojih spominih opisala stevardesa, ki je skrbela za udobje monarhinje.

Bogata zapuščina je bila ta mesec prodana na dražbi dražbene hiše Hansons.

Jo Smallwood, nečakinja stevardese Elizabeth Evans, rojene Yarwood je podedovala tetine zapise, v katerih so opisane njene izkušnje s potovanjem kraljice ter njenega moža leta 1989 v Singapur, Malezija.

Začetna cena zanje je znašala med 460 in 700 evri, v njih so nanizana zaupna navodila, kako poskrbeti za udobje pomembne potnice, ki je večkrat letela z družbo British Airways.

Med drugim piše, da je ta med leti vedno zahtevala posodico z mentol bomboni in da je pogosto, pred prihodom drugih potnikov, srebala martini.

Prav tako je kraljica med leti vedno hotela svoj vzglavnik, osebje pa je bilo opozorjeno, da je zanjo spanje prioriteta in da je, če zaspi pred pristankom, ne sme buditi.

Evansova je stara 70 let umrla leta 2017 in je v svoji 28-letni karieri pri britanskem letalskem prevozniku British Airways skrbela za številna znana imena, med drugim za Roda Stewarta, Patricka Swayzeja in Arnolda Schwarzeneggerja.

Spominske zapise je Smalowoodova odkrila, ko je med pripravami na pogreb sorodnice obiskala njeno hišo v Južni Afriki.

»Vedela sem, da je Elizabeth hranila določene stvari, nisem pa imela pojma, da je šlo za tako dragocene zapise,« je povedala ob napovedani dražbi:

Elizabeth Evans FOTO: Profimedia

»Ko sem našla spomine tete in njene opise izkušenj, ki jih je pridobivala z delom, zlasti pa fantastičen opis potovanja pokojne kraljice s concordom sem vedela, da gre za edinstvene primerke in del zgodovine, ki ga je treba deliti.«

Charles Hanson, lastnik dražbene hiše Hansons Auctioneers, je pred dražbo dejal:

»Očitno je bila Elizabeth cenjena pri družbi British Airways, saj je skrbela za nekaj velikih imen tedanjega časa. Vzemimo samo kraljevi let leta 1989.

Njeni spomini zaobjemajo zaupna navodila, kako se obnašati v družbi kraljevega para. Vse do najmanjših podrobnosti, kot so slaščice, ki jih je imela kraljica pred vzletom najraje.«

Spomine stevardese in natančna navodila, kako med poleti skrbeti za kraljeve, je kupil zasebni zbiralec. FOTO: Profimedia

Spomine stevardese in natančne napotke, kako med poleti skrbeti za kraljeve, je zasebni zbiralec iz Združenih držav kupil za 3300 evrov, kar je veliko več od predvidenega izkupička.