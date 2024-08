Princesa in šaman odštevata do velikega dne

Na zadnji avgustovski dan si bosta na Norveškem večno zvestobo obljubila princesa Märtha Louise in njen ameriški šaman Durek Verrett. In čeprav je do takrat še kar nekaj časa, zaročenca komaj čakata, da postaneta mož in žena ter na družbenih medijih redno objavljata fotografije manjših praznovanj in srečanj s prijatelji, s katerimi odštevajo do velikega dne.

Poroka bo v nevestini domovini, kljub neodobravanju javnosti pa se je bosta menda udeležila tudi kralj Harald in kraljica Sonja. Norvežani samooklicanemu šamanu niso najbolj naklonjeni, še posebno jih je razjezil s svojimi kontroverznimi izjavami, med katerimi prednjači ta, da otroci zbolijo za rakom, ker so nesrečni.

Udeležbo sta že potrdila kralj Harald in kraljica Sonja. FOTO: Ntb Via Reuters

Durek Verrett je izdal tudi knjigo, s pomočjo katere naj bi se posamezniki lahko »transformirali, razsvetlili svet« in »ponovno vzeli moč v svoje roke«, a so prodajo na Norveškem prepovedali, kot so pojasnili, zaradi navedb škodljivih neresnic. Kljub vsemu je Märtha Louise ves ta čas svojemu dragemu stala ob strani, kritikom pa že pred časom sporočila, naj umirijo konje. »Niste poklicani, da mi izbirate partnerja ali da me obsojate. Ne bom izbrala moškega, ki bi si ga vi želeli zame, ki bi ustrezal vsem vašim kriterijem,« je bila jasna. Durek tovrstnih obtoževanj in nestrinjanj javno običajno ne komentira, raje izkoristi družbena omrežja za hvalospeve svoji bodoči ženi, tudi on se poroke namreč že neizmerno veseli.

»Zakon zame ne predstavlja zgolj neke institucije, podpisa na papirju. Poroka je dejanje, ki ga storimo pred bogom, večjega ni. Če ne bi bil prepričan v svoji duši, da bom z njo preživel preostanek življenja, je ne bi niti zaprosil za roko,« je med drugim dejal Durek.