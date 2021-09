Ste vedeli, kakšna je bila prva služba Jennifer Aniston?

25 je bila stara, ko ji je s Prijatelji uspel veliki met.

Poklicno kolesa ne bi mogla voziti. FOTO: C/x17online.com

Kako ji je uspelo dostaviti vse pakete, še danes ni prepričana. Verjetno s taksijem. FOTO: osebni arhiv

Danes je težka dobrih 250 milijonov evrov, njen obraz pa pozna skoraj ves svet. A preden jepredvsem zaradi kultne serije Prijatelji postala ena najvidnejših (in tudi najbolje plačanih) zvezdnic filmske meke, je tudi ona morala poprijeti za skoraj vsako delo, da si je občasno lahko privoščila kakšno razvadico: »Za kak dodaten bankovec sem se lotila marsičesa, bila sem tudi dostavljavka na kolesu.« Vsaj pri tej službi za en dan pa je spoznala tudi nekatere svoje omejitve. Namreč da kolo zna voziti, a ne na njem tudi manevrirati skozi kaotični, prometni New York. A ta kariera se je končala že prvi dan. Pa še tedaj ni zvozila do konca, saj je zadnje pakete namesto s kolesom dostavila kar s taksijem.Pred slavo je bila kot večina deklet njenih let. Obiskovala je šolo, po njej pa opravljala takšna in drugačna študentska dela. »Stara sem bila 19 in po šoli delala v oglaševalski agenciji, kjer je bila zaposlena tudi moja mama. Delala sem, kar so potrebovali. In ko se njihov dostavljavec nekega dne ni pojavil v službi, sem samozavestno zatrdila, da znam voziti kolo.« A je imela v mislih svoje kolesarske popoldneve v Centralnem parku, ne po divjih newyorških ulicah. Toda – saj bistvene razlike ne more biti! Zajahala je kolo, nanj še prej navesila paketov polne kolesarske torbe in pognala. Kako je preživela, še danes ne ve. »Še zdaj ne vem natanko, kako sem se prebila skozi tisti dan. Biti na kolesu na Peti aveniji, sploh v prometni konici, ko je povsod pločevina ... Ta dan je še vedno nekoliko zamegljen. Mislim, da sem ustavila taksi.« Pakete ji je sicer uspelo dostaviti, najverjetneje s taksijem, a kje je pustila kolo, bo za vedno ostala uganka.