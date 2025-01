Srce glasbene legende se je za vedno ustavilo, njena smrt je pustila globoko praznino (VIDEO)

Linda Nolan, članica priljubljene skupine The Nolans, je umrla v starosti 65 let po dolgotrajnem boju z rakom. Njena smrt je globoko prizadela številne oboževalce in družinske člane, ki so jo opisali kot »ikono popa in svetilnik upanja«. Linda je umrla v bolnišnici Blackpool Victoria, obkrožena s svojimi sestrami, kar je bilo v tolažbo njenim bližnjim v teh težkih trenutkih.

Linda je bila glasbena zvezda, ki je s svojimi sestrami dosegla globalni uspeh v poznih 70. in 80. letih. Med njihovimi največjimi uspešnicami je bila pesem »I'm In The Mood For Dancing«, ki je postala mednarodna uspešnica. Linda je s svojo značilno glasbo in magnetno odrsko prisotnostjo prinašala veselje oboževalcem po vsem svetu, kar ji je zagotovilo mesto med ikonami britanske in irske zabavne industrije.

Poleg svoje glasbene in televizijske kariere je Linda s svojo predanostjo dobrodelnim dejavnostim zbrala več kot 20 milijonov funtov (več kot 23 milijonov evrov) za številne organizacije, med drugim Breast Cancer Now (Dobrodelna organizacija za boj proti raku dojk), Irish Cancer Society (Irska družba za boj proti raku) in Samaritans (Dobrodelna organizacija za čustveno podporo). Njena nesebičnost in neutrudna predanost izboljšanju življenj drugih bosta za vedno del njene zapuščine.

Imela pljučnico

Njena smrt je prišla po tem, ko je bila konec tedna sprejeta v bolnišnico s pljučnico. V torek je padla v komo in začela prejemati paliativno oskrbo.

Linda je bila rojena 23. februarja 1959 v Dublinu kot šesti od osmih otrok. Njeni starši so bili pevci in so želeli svojo mlado družino spremeniti v glasbeno skupino. Linda je na odru debitirala že pri štirih letih, kar je postavilo temelje za njeno dolgo in uspešno kariero v šovbiznisu.

Njena smrt je pustila globoko praznino, vendar njeno življenje in delo bosta še naprej navdihovala mnoge.

