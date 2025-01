Žalost do neba! Davor (26) in Noel (22) umrla v strašni nesreči: »Tri družine so ovite v črno«

Užaloščeni prebivalci Novega Vinodolskega so se spontano zbrali v središču mesta, da bi se s prižiganjem sveč poklonili Davorju Mataiji (26) in Noelu Peričiću (22). To srečanje je bilo žalosten uvod v dvodnevno žalovanje, ki ga je Mestna občina Novi Vinodolski razglasila po smrti mladeničev v prometni nesreči, ki se je zgodila v ponedeljek zjutraj na jadranski magistrali.

»Izgubili smo dva mlada, obetavna fanta in tri družine so zavite v črno - družine pokojnih fantov, pa tudi družina voznika, ki je bil udeležen v nesreči. To je majhna skupnost, vsi smo povezani in za vse nas je to velika izguba,« je povedal predsednik mestnega sveta in predsednik NK Vinodol Neven Pavelić.

»Starejši Davor je bil edinec, tih, priden, umaknjen in miren, vsi pa smo navijali za Noela na nogometnem igrišču,« je dodal za 24sata.

Nekaj ​​časa je igral za reški NK Orient, nato pa za NK Vinodol. Njegov nekdanji reški trener Saša Peršon se z žalostjo spominja igralca, o katerem ima le lepe besede. »Ni bil le dober igralec, ampak tudi čudovit fant. Takšni so tudi njegovi starši, s katerimi sem pogosto komuniciral tako med treningom kot zasebno. Vedno sta se zanimala za svojega sina in se po tekmah rada pogovarjala,« je dejal.

Mladi nogometaš je zapustil žalujoče starše in mlajšega brata, Davorjeva starša pa žalujeta za sinom.