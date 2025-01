Slovo od matere: Tanja Ribič objavila žalostno vest

Slovenska igralka in pevka Tanja Ribič je na družbenih omrežjih sporočila žalostno novico, da je umrla njena mama. Ob objavi je delila ganljive fotografije svoje drage matere in zapisala čustvene besede: »Mamica moja. Kot da tudi mene ni več.«

Tistim, ki so njeno mamo poznali in jo imeli radi, je sporočila, da bo pogreb potekal v soboto, 18. januarja, ob 13. uri na Ponikvi pri Šentjurju.

Tanja Ribič je ena najprepoznavnejših slovenskih igralk in pevk. Rodila se je 28. junija 1968 v Trbovljah, širša javnost pa jo je spoznala predvsem po vlogah v priljubljenih slovenskih televizijskih serijah in filmih, kot so Teater Paradižnik in Naša mala klinika. Poleg igralske kariere je znana tudi po svoji glasbi. Njen glasbeni opus vključuje številne skladbe, med katerimi je nepozabna Zbudi se, ki je postala pravi hit.

Poleg uspešne kariere je Tanja tudi žena znanega slovenskega režiserja in igralca Branka Đurića - Đura, s katerim ima dve hčeri.

Ob žalostni izgubi izrekamo iskreno sožalje.