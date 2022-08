Toliko let zapora za Shakiro zahteva špansko sodišče zaradi utaje davkov

Državno tožilstvo v Barceloni na severovzhodu Španije je v petek sporočilo, da bo zahtevalo več kot osem let zapora zaradi utaje davkov za kolumbijsko zvezdnico Shakiro, ki je zavrnila dogovor o priznanju krivde in pravi, da je pripravljena na pravno bitko. V obtožnici tožilstvo poudarja, da bodo od pevke, ki je obtožena, da je od leta 2012 do 2014 španskim davčnim organom utajila 14,5 milijona evrov, zahtevali skoraj 24 milijonov evrov. Shakirini odvetniki trdijo, da v tem obdobju sploh ni živela v Španiji. Sodišče mora zdaj odločiti, ali in kdaj bo vložilo obtožnico, poroča Večernji list.

Prepričana o svoji nedolžnosti

Shakira, ki je prodala več kot 80 milijonov plošč po vsem svetu, je vedno poravnala vse svoje davčne obveznosti, so v sredo povedali njeni odvetniki. »Pevka je popolnoma prepričana o svoji nedolžnosti in zato ne sprejema poravnave,« je zapisano v izjavi. Pogoji predlagane poravnave niso bili razkriti.

45-letna pevka, ki ji mnogi pravijo 'kraljica latinoglasbe', trdi, da se je v Barcelono preselila leta 2015. Tam je živela z nogometašem Gerardom Piquejem, igralcem Barcelone. Par ima dva otroka, a v zadnjem času ne živita več skupaj. Pevka pravi, da je kljub temu, da se njena pravna ekipa ni strinjala glede domnevnega dolga, plačala 17,2 milijona evrov, kolikor je španski davčni urad trdil, da jih dolguje. Po njenih besedah ​​že leta nima neporavnanega dolga do davkarije in je prepričana, da bo na sodišču zmagala.