Bradu Pittu posodila 170.000 evrov, izkazalo se je, da ni pravi

Iz Španije prihaja neverjetna zgodba: oboževalka ameriškega igralca Brada Pitta, ki živi v Granadi, je že nekaj časa članica Facebook skupine, posvečeni ameriškemu filmskemu zvezdniku. Nekega dne si začne izmenjevati sporočila z osebo, ki se pretvarja, da je pravi Brad Pitt. Takrat se začne (lažno) razmerje med njima.

Zahvaljujoč lažnim fotografijam in sporočilom moškemu uspe prevarati Španko. Čez čas jo zaprosi za denar, češ da ga bo porabil za svoj naslednji film in da bo imela ona pravico igrati v filmu. V prepričanju, da se pogovarja s pravim igralcem, mu ženska plača ... 170.000 evrov! Moški nato izgine in ženska spozna, da je bila prevarana.

Na policijo je podala ovadbo zaradi goljufije in kraje identitete, poroča slobodnadalmacija.hr.

