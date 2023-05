Razkrito kdo je boljši ljubimec: Ben Affleck ali Brad Pitt

Odkar je​ Gwyneth Paltrow igralstvo zamenjala za kariero življenjske gurujke, s podrobnim razpredanjem o seksu spravlja v zadrego sina Mosesa, medtem ko je njena mama Blythe Danner v šoku ob besedah, ki letijo iz ust njene hčere.

A če Moses ni več v zadregi ob Gwynethini promociji vibratorjev in drugih spolnih pripomočkov, ki jih prodaja na svoji spletni strani Goop!, pa nad njeno seksualno revolucijo zagotovo nista navdušena Ben Affleck in Brad Pitt. Gwyneth je namreč razkrila, kako sta se njena bivša odrezala med rjuhami. Še huje, njune posteljne spretnosti je celo primerjala.

Brad Pitt je bil njena velika ljubezen, a v postelji je imela tudi boljše od njega.

»Ben in Brad, oba sta dobra, nadarjena igralca. Ben je tudi odličen pisec in režiser, a mislim, da je v igri boljši Brad. Le pomislite, kako raznoliko paleto vlog je že odigral,« je s hvaljenjem Bradove igralske odličnosti Gwyneth morda poskušala nekoliko ublažiti udarec, ki je prihajal. Če Brad po njeni oceni pred kamerami prekaša Bena, pa je slednji boljši ljubimec.

»Ben je v postelji tehnično izjemen!« je pohvalila njegove prijeme, kako žensko pripraviti do sladostrastja. A Brad je tehnični primanjkljaj nadomestil z izjemno kemijo, ki je vladala med njima. »Med nama je bila kemija brez primere, bil je ljubezen mojega življenja.« Pri ocenjevanju tehnike poljubljanja se ni mogla odločiti za nobenega: »Oba se dobro poljubljata.« Pitt je bil bolj romantičen, Affleck pa jo je pogosteje nasmejal, a se je z njim tudi hitreje sprla.

Gwyneth je Brada spoznala pri snemanju trilerja Sedem, pisalo se je leto 1994, in udarilo jo je kot strela z jasnega. »Mislim, da sem bila stara 22 let, ko sem dobila manjšo vlogico v filmu Sedem. Bila sem noro vznemirjena, da bom spoznala Brada in Morgana Freemana, ki sem ga od otroških let kot igralca oboževala. Na prvi dan smo se pozdravili in Brad – on je bil gromozanska ljubezen na prvi pogled. Noro!« In očitno je tudi ona podobno presunila njega, saj sta postala hollywoodski mega par, ki je ljubezen kmalu okronal z zaroko. A poročila se nista, 1997. sta zaroko razdrla, ker naj bi se blondinki zdelo, da je še premlada za zakon. Brada je orisovala kot ljubezen svojega življenja in ga menda še danes ljubi (čeprav je poročena z Bradom Falchukom), toda že v letu razdrtja zaroke je začela ljubimkati z Affleckom.

Med nama z Bradom je bila močna kemija in ljubezen, a Ben je bil tehnično izjemen.

Dotaknila se je torej ljubezenskih veščin Brada in Bena, hkrati pa je izdala, da je Leonardo DiCaprio, sicer eden največjih hollywoodskih zapeljivcev, od nje slišal le odločen ne. »Z njim se nikoli nisem zapletla, čeprav je poskušal,« je dejala. Ni ga zavrnila, ker se ji ne bi zdel privlačen, ampak jo je odvrnilo, ker je bil tak ženskar. »Star je bil komaj kakšnih 19 let, pa je bil že nadvse radodaren in je zapeljeval vse, kar leze in gre.«

Zvezdnica je danes poročena z Bradom Falchukom. FOTO: osebni arhiv