Spajsico Geri je sesula bratova smrt

Nekdanja najbolj žgoča angleška začimbica, bivša spajsica Geri Horner, ki se je pred šestimi leti zaobljubila milijonarju formule 1 Christianu Hornerju, je minuli teden uživala na Bližnjem vzhodu, kjer je bilo vse v nizkem startu za dirkaško tekmovanje Velike nagrade Katarja, ko se ji je porušil svet. Iz dobrih 5000 kilometrov oddaljene domače Anglije jo je namreč dosegla grozljiva vest, da se je na svojem domu zaradi neznanega vzroka zgrudil njen brat Max.

Z možem je bila v Katarju, ko je dobila uničujočo novico. FOTO: Osebni Arhiv

A čeprav je nekdo, zaskrbljen za njegovo življenje, nemudoma poklical reševalce, je bilo prepozno. Zvezdničin starejši brat, s katerim sta si bila nadvse blizu, je v bolnišnici za vselej zatisnil oči. Star komaj 54 let. »Geri še ni povsem doumela, kaj se je zgodilo. Zato ne ve, kaj naj reče, kaj naj čuti. Uničilo jo je. Maxa je imela neznansko rada,« je povedal vir.

Pevkina opora

Bil je starejši brat v pravem in najboljšem pomenu te besede. Bil je njen steber moči, njena opora, rama za jok, ko je to potrebovala. To in več je bil v pevkinih očeh njen pet let starejši sorojenec, ki je nikoli ni pustil na cedilu. Tudi v najpomembnejšem trenutku ne, ko se je 1998. čez noč odločila zapustiti dekliško skupino Spice Girls, ki jo je povzdignila v neslutene višave slave, zaradi česar je zavladal rušilni kaos. A Max je bil ob njej, pomagal ji je celo skrivaj pobegniti v Pariz pred največjim medijskim razdejanjem.

Vzrok Maxove nenadne smrti je še neznan, počakati bo treba rezultate obdukcije.

»Hujše novice ne bi mogla dobiti. Zlomljena je. Od trenutka, ko je izvedela, da se je bolan zgrudil, je v nočni mori. Vsi so upali, da se bo izvlekel.« Soočiti se s smrtjo ljubljenega brata pa je za zvezdnico še nekoliko hujše kot za druge družinske člane, saj jo je spomnila na podoben dogodek izpred skoraj treh desetletij, iz leta 1993, ko je tudi brez opozorila izgubila očeta Laurencea. Izdalo ga je srce, Max pa je bil tisti, ki ga je našel. A Geri, ki je bila očetova ljubljenka, menda nikoli ni povsem predelala te izgube.