Šov zlobne Ellen vse bliže koncu?

Vsak dan nova žrtev

17

let ima Ellen že lastno pogovorno oddajo.

Najela drugo ekipo

Vsak dan se spravi na koga drugega, da nanj zliva svojo sovražnost.

Vedno nasmejana. Optimistična. Ob tem pa še polna človeške topline in sočutja. Skratka, pravi sonček! No, takšna jevsaj navzven, na tem pa je tudi ustvarila več sto milijonov vreden imperij, osrediščen okoli njene pogovorne oddaje Ellen DeGeneres šov, v kateri se prepletajo humor, gostje iz sveta zabavne industrije, glasbene točke ter ganljive zgodbe, ki se dotaknejo človeških src.A čeprav zvezdnica kraljuje televizijskim zaslonom že 17 let, visi usoda njene oddaje na zelo tanki nitki. Še več, govoričiti se je začelo, da je že zapečatena in je ne bo več. »To ni res,« se je odzvala produkcijska hiša, a ostaja prihodnost oddaje precej negotova. Prvič, ker je gledanost padla za nikakor ne zanemarljivih 14 odstotkov, in drugič, s čimer je morebiti povezano izgubljanje občinstva, ker je maska zabavne in tople zvezdnice začela pokati, med špranjami pa se je začel kazati njen hladni, vzvišeni, celo zlobni obraz.V težkih časih ljudje pokažemo prave barve. »Zdaj bolj kot kdaj prej potrebujemo prijaznost. A čeprav ima Ellen to besedo vedno na koncu jezika, je brez dvoma ena najbolj zlobnih oseb na svetu!« je, ko je koronavirus začel kazati zobe, razgaljajoče čivknil njen nekdanji zaposleni, komik, ter pozval tudi druge, naj s svetom delijo izkušnje z njo.Kar je sprožilo pravi plaz kritik na račun zvezdničinega značaja. »Vsak dan se spravi na koga drugega, da nanj zliva svojo sovražnost. Pri tem nisi nič kriv, a zdržati moraš en dan, saj bo naslednji dan že našla novo žrtev,« je povedal pisec. Spet nova zgodba je šla, da mora vsak, preden stopi v njeno pisarno, pred vrati sprva prežvečiti žvečilko. In da ni prav nič nenavadnega, če voditeljica koga pošlje domov pod tuš, ker se ji zdi, da v tistem trenutku morda ne diši najboljše. A morebiti bi njeno precej žaljivo in osorno vedenje večina še pogoltnila, če bi na koncu meseca za svoje delo dobili pravično plačilo. To se je s pandemijo končalo.Zaradi virusa je morala Ellen ukiniti format oddaje pred živim občinstvom. Snemala je na svojem domu, a pri tem pozabila na dotedanjo ekipo. Najela je namreč drugo, svoje zaposlene pa pustila v vicah nevednosti, kaj je z njihovo službo. Telefonski klici, elektronska pošta, nič ni zaleglo, da bi izvedeli, ali še imajo delo in ali bodo dobili plačo.Na koncu so menda dobili skoraj za polovico nižji znesek, razlog pa je tičal v ukrepih zaradi virusa. A čeprav je podobno prizadel tudi druge pogovorne oddaje, so drugod zaposleni večinoma dobili polna plačila,pa je svojim zaposlenim razliko do polne plače, ki si je televizija ni mogla privoščiti, primaknil kar iz lastnega žepa.