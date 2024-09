Šokantna odkritja o zadnjih urah življenja Marilyn Monroe

Od njene smrti je minilo že več kot 60 let, a še vedno v povezavi z njo ostaja nešteto neodgovorjenih vprašanj.

Med drugim kakšno vlogo sta v celotni zgodbi imela brata John in Robert Kennedy. Veliko, je trdil mož Marilyn Monroe Joe DiMaggio, ki je bratoma celo prepovedal priti na njen pogreb.

»Vsi Kennedyji so bili morilci žensk, a vedno so se izvleki,« naj bi trdil še leta po smrti slavne dive.

V novi knjigi z naslovom, The Fixer: Moguls, Mobsters, Movie Stars, and Marilyn, spisani na podlagi opažanj zasebnega detektiva Freda Otasha denimo piše, da se je večkrat nasilno sprla s tedanjim ameriškim državnim tožilcem Robertom Kennedyjem, nazadnje le nekaj ur pred smrtjo.

Knjiga celo namiguje, da je povsem mogoče, da je Robert omamil divo, navaja Daily Mail.

Delo sta napisala avtorja Josh Young in Manfred Westphal, zasnovano je na zapisih detektiva, ki so nastali na podlagi njegovih prisluškovanj in pogovorov z osebami, ki jih je preiskoval po naročilu bogatih strank iz Hollywooda.

Prinaša poseben uvid v zasebno življenje in obnašanje bratov Kennedy ter krog slavnih, ki ju je obkrožal, vključno s Frankom Sinatro in njunim svakom igralcem Petrom Lawfordom

Ure pred smrtjo pevke in igralke so bile, piše v njej, prežete s spori z njenim ljubimcem Robertom Kennedyjem.

Avtorja navajata, da je Marilyn, tedaj stara 36 let, Robertu grozila in mu očitala, da jo je zapustil potem, ko jo je prisil v splav njegovega otroka.

Ni znano, zakaj je Fred Otashe zvezdnici prisluškoval in kdo je bil naročnik prisluškovanja, originalni zvočni zapisi so izginili kmalu potem, ko je bila igralka 5. avgusta 1962 najdena mrtva zaradi predoziranja z zdravili.

Avtorja trdita, da zapisi med drugim zaobjemajo dogodke večera pred njeno smrtjo. Usodnega dne je opiti Peter Lawford potrkal na preiskovalčeva vrata in mu dejal, da misli, da je Marilyn mrtva. Detektiv je in na njen dom poslal sodelavca Rida Wilsona, da bi iz njene hiše pobral vse dokaze. Nato je poslušal posnetke.

Otashejeve beležke pričajo, da je Robert Kennedy tistega dne na prigovarjanje svaka Lawforda, ki ga je skrbelo igralkino stanje, zgodaj zjutraj priletel iz San Francisca v Los Angeles.

Njegova vrnitev je Marilyn vznemirila in je nanj kričala, kot da ne bo jutrišnjega dne, grozila mu je in še veliko več, piše v zapisih. Lawford in Kennedy sta jo skušala umiriti, ona pa je kričala naprej:

»Kje si bil, ko sem splavila tvojega otroka, ti grozni stvor!« Kričanje je postajalo vse glasnejše, dokler je nista moška utišala,« piše v knjigi.

»Moral ji je nekaj dal. Ali ji je nekaj dal Peter,« ugiba detektiv.

Robert je nato okoli 17.30 zapustil hišo in dejal, da se ne bo več vračal.

Na drugi strani jo je Lawford povabil, če bi šla z njim na večerjo, a mu je dogovorila, da se ne počuti dobro in da želi samo spati: »Imela sem nekaj slabih dni.«

Kasneje je isti večer večkrat poklicala Petra, skušala ugotoviti, kje je John, Robertov brat, na koncu je še enkrat poklicala Lawforda in mu rekla: »Reci zbogom Pat (njegovi ženi), reci zbogom predsedniku in reci zbogom sebi, ker si dober fant.«

Odložila je slušalko telefona, ki so mu prav tako prisluškovali, nekaj ur kasneje je bila mrtva.

Marilyn je bila intimna z obema bratoma Kennedy: Johnom in Robertom.

Vzporedno z odkritji iz te knjige je kolumnistka časopisa Daily Mail Maureen Callahan objavila knjigo Ne sprašujte: Kennedyji in ženske, ki so jih uničili (Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed) v kateri trdi, da sta brata John in Robert pogosto sodelovala v incestoidnih srečanjih z Marilyn.

Ta se je domnevno zaljubila v oba potem, ko ju je leta 1954 spoznala na zabavi v Hollywoodu.

Imela je afere z obema, ki so se prepletale. Na večer, ko je Johnu maja 1962 zapela happy birthday, naj bi pred tem z Robertom v garderobi imela spolni odnos.