Maria šele po 25 letih izvedela, da jo Arnold vara s pomočnico: hkrati noseči pod isto streho

Arnold Schwarzenegger, ki danes, 30. junija, praznuje svoj 77. rojstni dan, je imel življenje, ki bi mu ga marsikdo zavidal. Vsaj na papirju. Njegovo uspešno kariero je namreč večkrat zasenčilo burno ljubezensko življenje, o katerem se govori še danes.

Prvi skok čez plot danska lepotica

Leta 1977 je na teniškem turnirju v New Yorku srečal Mario Shriver, sestrično nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, ki mu je takoj spodnesla tla pod nogami. »Osvojila me je s svojim značajem, videzom, trdno in odločno držo. Ona je moja največja opora v življenju. Ljubim jo, vedno bom skrbel zanjo. Maria je močna ženska z odličnim smislom za humor. Z njo lahko razpravljaš o čemer koli na zabaven in zanimiv način,« je svojo izbranko pohvalil igralec.

Maria je poudarila, da se je takoj zaljubila v Arnolda zaradi njegovega smisla za humor in odločenosti, da iz vsakega dneva potegne najboljše.

Slavni par se je avgusta 1985 zaročil in poročil 26. aprila 1986 v zvezni državi Massachusetts. V 25 letih zakona sta se jima rodili štirje otroci. A na videz idilični par so pretresali Arnoldovi skoki čez plot.

Med snemanjem filma Rdeča Sonja leta 1985 se je zapletel s seks simbolom Brigitte Nielsen. Igralka je bila takrat poročena z njegovim prijateljem Sylvestrom Stallonom, kasneje pa je v avtobiografiji zapisala, da ni vedela, da je bil Arnie z Mario.

»Želela sva poskusiti vse, nisva se zadrževala. Ni bilo nobenih obljub, nobenih prepovedi, to je bilo eno najboljših obdobij mojega življenja. Arnie mi je zagotovil, da sem njegova edina. Nikoli mi ni omenil, da se bo poročil z Marijo in da je njuno razmerje resno. Če bi vedela, se ne bi spuščala v to,« je razkrila danska igralka.

Afera s hišno pomočnico in nezakonski sin

Ko je leta 2003 kandidiral za guvernerja Kalifornije, so mediji poročali, da ga je več žensk obtožilo spolnega nadlegovanja med leti 1980 in 2000. Žena ga je takrat vneto branila. Potem ko se je opravičil za svoje neprimerno vedenje, je zmagal na volitvah. Za tem je izbruhnila nova afera. Maria je začela sumiti, da ima Arnold afero z njuno hišno pomočnico Mildred Baena, saj je bil njen sin Joseph, iste starosti kot njun Christopher, zelo podoben Arnoldu. In imela je prav. Arni je priznal afero z Baeno, ki mu je leta 1997 rodila sina Josepha, Maria pa je, da ne bi uničila njegove politične kariere, počakala do konca drugega guvernerskega mandata in leta 2011 vložila zahtevo za ločitev.

Medtem ko se je ljubica v času izbruha afere skrivala pred javnostjo, je njen nekdanji mož Rogelio Baena spregovoril v oddaji Entertainment Tonight. Povedal je, da je šele pred kratkim ugotovil, da ni biološki oče Josepha in da je to, kar se mu je zgodilo, največja izdaja. Povedal je, da sta bila z Mildred poročena deset let in da si ne glede na vse želi objeti sina, ki mu še vedno želi biti oče. Preprosto nič ne more spremeniti tega občutka. Poudaril je tudi, da je bil Arnold njegov junak in da je bila Maria uničena.

V času izbruha afere, za katero je igralec dejal, da je najbolj neumna stvar, ki se mu je zgodila v življenju, so se omenjale še druge ljubice. Ugibalo se je, da je nekdanji guverner namerno izbiral neprivlačne ženske – preprosto zato, ker je menil, da je lepim in uspešnim ženskam težje ugoditi. Raje se je poigraval z naivnimi hišnimi pomočnicami, ki so ga imele za božanstvo.

Ob ločitvi je Maria Shriver prejela polovico celotnega Arnoldovega zaslužka, ki ga je igralec prislužil v času njunega zakona, vključno z njegovo pokojnino. Ves čas ločitvenega postopka sta bila Arnold in Maria v prijateljskih odnosih, skupaj sta se pojavljala na družinskih srečanjih in vzgajala svoje otroke.