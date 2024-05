Šok po vrnitvi iz Nigerije: to je čakalo Harryja in Meghan

Potem ko je v Veliki Britaniji brez žene proslavil deseto obletnico Iger nepremagljivih, se je princ Harry odpravil v Nigerijo. Tokrat se mu je pridružila tudi Meghan Markle.

Po vrnitvi v Združene države pa sta prejela vest, da je njuno dobrodelno organizacijo Archewell kalifornijski register dobrodelnih organizacij razglasil za kršitelja zakona, saj ni predložila zahtevanih letnih poročil in ni plačala pristojbin za podaljšanje delovanja.

Po pisanju revije People organizaciji ne gre najbolje, dokler se zadeva s pristojbinami ni rešila, pa ni smela zbirati sredstev in razpolagati z njimi.

»V nasprotnem primeru bi jo doletela visoka denarna kazen in bi lahko bila celo izbrisana iz registra,« je posvaril generalni tožilec Kalifornije Rob Bonta.

»Po vložitvi dokumentov, s katerimi zamujate, boste obveščeni o morebitnih zamudninah in stroških, ki jih dolgujete,« še piše v njegovi izjavi.

Po pisanju New York Posta sicer ni šlo za usodno zadevo, fundacija naj bi dokumente vložila pravočasno, zamujala je s plačilom pristojbin.

Harry in Meghan sta ček z zahtevanim zneskom že poslala in po pisanju Daily Maila so odvetniki para zagotovili, da je zadeva urejena, zaplet pa naj bi nastal zgolj zato, ker se je prvi ček izgubil na pošti.

Archewell sta zakonca Sussex ustanovila leta 2020. Glede na zapis na spletni strani fundacije je njen namen združevati skozi pomoč in sočutje.