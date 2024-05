Princ Harry se vrača brez Meghan Markle, ta ima na Otoku hudo konkurenco

Britanski princ Harry se vrača v Veliko Britanijo, kjer bo 8. maja obeležil deseto obletnico Igre nepremagljivih (Invictus Games).

Te je Harry osnoval z namenom pomagati poškodovanim vojnim veteranom, ki se na njih merijo v različnih športnih disciplinah, piše Wales Online.

»Fundacija Igre nepremagljivih bo obeležila deseto obletnico z bogoslužjem v katedrali Sv. Paula 8. maja. Pridružili se nam bodo naš pokrovitelj princ Harry, vojvoda Sussex, igralec Damian Lewis in člani svetovne skupnosti Nepremagljivih, da bi počastili našo organizacijo,« so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji.

Glede na zapisano Meghan Markle na slovesnosti ne ne bo, prav tako ni znano, ali se bo Harry srečal z očetom. Četudi bo do snidenja prišlo, to zelo kratko, saj ima kralj natrpan urnik navaja Page six.

Meghan ima hudo konkurenco

Je pa palača zadala še en udarec Meghan, ki je začela z aktivnostmi v okviru svoje nove blagovne znamke American Riviera Orchard.

Znano je, da je svoj prvi produkt, jagodno marmelado, razdelila med 50 prijateljic in vplivnic, ki so na družabnih omrežjih podale svoje mnenje, le nekaj dni za tem je palača Buckingham objavila video, ki ga mnogi dojemajo kot posmeh vojvodinji.

Gre za oglas za kraljevsko jagodno marmelado, ki je na voljo v uradni prodajalni palače Buckingham in je izdelana iz jagod, vzgojenih na kraljevi posesti Highrove:

»Naša marmelada je izdelana iz najboljšega jagodičevja in dobrodošla na različne načine.«

Številni se so obregnili ob objavo in komentirali, da se palača subtilno norčuje iz vojvodinje.

Meghan znova tarča posmeha

Tudi njen nov poslovni podvig z Netflixom trenutno ni na najboljši poti, saj Meghan Markle ob tem, da je skuhala 50 lončkov marmelade, ni storila kaj dosti več, je dejal komentator Cristo Foufas.

Po pisanju časopisa Daily Mail namreč vojvodinja že več tednov neuspešno išče direktorja njene nove blagovne znamke.

Te težave so vodile v nejasno prihodnost sodelovanja z Netflixom in nov vir šal na račun vojvodinje:

»Gre za dobesedno ameriško riviero nedela. Netflix je sprva videl dobro priložnost, sedaj je najbrž jezen, ker se zadeva ni premaknila dlje od 50-ih lončkov marmelade,« je prepričan Foufas.