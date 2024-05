Še ena katastrofa za Meghan Markle: nelaskavo mnenje hollywoodske smetane

Žena princa Harryja je začela že več projektov in stalno skuša najti mesto med najuspešnejšimi predstavniki sveta zabavljaštva, ampak pri tem ji ne gre najbolje.

Kajti čeprav nedvomno velja za eno najbolj znanih oseb na planetu, tisti, ki jih hoče očarati, nad njo niso najbolj navdušeni.

Od vloge v seriji Nepremagljivi dvojec ni bila deležna velikih kariernih uspehov in vse odkar sta s Harryjem leta 2020 zapustila kraljevo družino, hoče najti tisto nekaj, kar bi jo v očeh drugih prikazalo kot nekoga, ki mu pripada mesto med ameriško družbeno smetano.

Pred kratkim je tako predstavila svojo blagovno znamko American Riviera Orchard, ob tem namerava nadaljevati s podkastom Archetypes, s katerim je začela na platformi Spotify, vendar ni dosegala želenih rezultatov.

Podkasti naj bi se predvajali v okviru družbe Lemonada Media, vendar so začetek sodelovanja preložili na naslednje leto.

Kot je povedal vir portala In Touch, so odgovorni v družbi oddajanje preložili, kajti menijo, da bi lansiranje Meghanine blagovne znamke odvrnilo pozornost od vsebin, ki jih nameravajo predvajati.

»Meghan postaja pohlepna,« je dejal vir iz tega podjetja. »Želi si vse in želi takoj. Mnogi se iz nje in njene grabežljivosti norčujejo. Grabežljiva je, kar v Lemonadi ni dobro sprejeto.«

Kot tudi ne dejstvo, da vojvodinja začenja nove projekte z Netflixom, čeprav so bili pri Lemonadi prepričani, da bo sodelovanje z njimi njena glavna prioriteta.

Vendar se je očitno odločila, da je Netflix vendarle pomembnejša platforma.

Meghan in Harry snemata ter se hočeta prikazati kot pomembni osebi v Hollywoodu, a, kot je še dejal vir, se vsi njuni poskusi končajo katastrofalno.

Tudi največje zvezde Hollywooda nimajo ravno veliko spoštovanja do Meghan, je še povedal vir:

»Od daleč je videti, da je v Hollywoodu samo glamur, vendar je dejstvo, da so prave, velike zvezde trdo delale, da so dosegle uspeh in zdi se, da trdo delo ni ravno Meghanin stil.

Zaradi nesrečnih poskusov s poslom se ji mnogi pomembneži ter tudi člani kraljeve družine, posmehujejo.«