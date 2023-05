Sloviti kantavtor oglušel na levo uho in morda ne bo več nastopal

Legendarni ameriški kantavtor Paul Simon je v nedavnem intervjuju za londonski časnik Times povedal, da ne sliši več na levo uho, zaradi česar so njegovi nastopi vprašljivi. Kakor je razložil, se je težava pojavila med snemanjem zadnjega albuma Seven Psalms, ki je izšel 19. maja letos. »Nenadoma sem izgubil sluh v levem ušesu in nihče mi ne zna povedati, zakaj,« je dejal Simon. »In tako je vse postalo precej težje.«

6 desetletij že traja njegova kariera.

Enainosemdesetletnik je sprva upal, da gre za začasno težavo: »Odzval sem se s frustracijo in nelagodjem; nisem še bil jezen, saj sem mislil, da bo minilo, da se bo uho pozdravilo samo od sebe.« Žal je izguba sluha ostala, tako da ne ve, ali bo sploh še kdaj nastopal na odrih.

Dvanajstkratni dobitnik grammyja (in nepregledne vrste drugih glasbenih nagrad) je Timesu zaupal, da se poskuša sprijazniti z mislijo na upokojitev, še posebno zaradi svojega odnosa do nekaterih lastnih pesmi. »Že zdaj nisem v živo prepeval določenih pesmi, ki jih ne maram peti,« je dejal glasbenik, čigar bogata kariera se je začela v šestdesetih letih prejšnjega stoletja s slovitim duom Simon & Garfunkel. Njune pesmi, kot so Mrs. Robinson, The Sound of Silence in The Boxer, so priljubljene še dandanes; Paul Simon pa je po razpadu dueta ubral uspešno samostojno pot.

»Obstajajo pesmi, ki jih sicer imam rad, dokler si v nekem trenutku sredi turneje ne rečem: 'Kaj za vraga pa počneš, Paul?'« je povedal in dodal, da se mu to zelo pogosto zgodi z uspešnico iz osemdesetih let You Can Call Me Al. »Tedaj si mislim: 'Kaj pa delaš? Saj si kot kak cover band Paula Simona. Nehaj nastopati in raje pojdi domov,'« je priznal.

Paul Simon med koncertom v Washingtonu maja 2007 FOTO: Jason Reed, Reuters

Že večkrat je razmišljal o slovesu od koncertnih odrov. Leta 2018 je tako na svoji spletni strani razglasil, da bo nehal hoditi na turneje in snemati novo glasbo. »Pogosto sem razmišljal, kako se bom počutil, ko bom nekega dne prišel do točke, ko bom nastope čisto po naravni poti obesil na klin. Zdaj vem: občutek je mešanica vznemirjenja, navdušenja in olajšanja,« je zapisal. Nakar je še lani poleti nastopil na festivalu folk glasbe v ameriškem Newportu, nedavno pa je izdal nov album. A zdaj so stvari precej drugačne.

Simon & Garfunkel med nastopom v Dublinu pred davnimi leti FOTO: Eddie Mallin/Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0