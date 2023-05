Slavnemu pevcu padel libido, od žrebca do zakonca z redkimi odnosi

Običajno velja, da se ob poroki mnoge prejšnje navade v razmerju spremenijo in trpijo, vključno s spolnimi odnosi. S pomanjkanjem iskric v postelji se sooča marsikdo, tudi zvezdniki. Na veliko presenečenje je eden izmed najbolj zaželenih fantov, pevec in tekstopisec Robbie Williams, eden izmed njih.

Robbie Williams z ženo Aydo Field. FOTO: Jeff Spicer, Getty Images

Z ženo Aydo Field, s katero sta poročena od leta 2010, sta razkrila, da imata zelo redko intimne odnose in to zelo dobro prenašata. V skupnem intervjuju za The Sun je Robbie pojasnil, da se je njegov libido zmanjšal, potem ko je prenehal jemati testosteron za zdravljenje depresije.

»Pomanjkanje intimnih odnosov v zakonu je problem le, če ste na različnih valovnih dolžinah, če si eden želi, drugi pa ne, če imate različna pričakovanja ali zahteve. V bistvu pa vsi vedo, da se po poroki le-ti zmanjšajo. Tako pač je,« je dejal slavni Britanec.

Pevec Robbie Williams je razkril, da ima v zakonu zelo redko intimne odnose.

Na druge intimne načine

Psihoterapevtka Lucy Beresford poudarja, da je pomembno vedeti, ali je vaš partner zadovoljen z malo ali nič intimnosti.

»Dokler ste na isti strani in čutite močno povezanost zaradi drugih stvari, ki jih počnete drug za drugega, je to čudovito,« je opozorila. V pogovoru je tudi pevčeva žena igralka Ayda, ki se je z Robbiejem poročila leta 2010, povedala, da razmerja niso nujno napolnjena s strastjo v postelji.

»Intimnost je pomemben vidik ljubezni. Imam prijateljice, ki se čutijo dolžne imeti intimne odnose s svojimi možmi in se zato počutijo grozno. Jaz in Rob sva na isti strani. Srečna sva,« je povedala.

Psihoterapevtka Lucy pa je izpostavila še eno zelo pomembno stvar za vse, ki ste se podali v zakonske vode:

»Če sta oba na življenjski stopnji, ko je delo, otroci ali prenova doma v središču pozornosti, si vsak dan izmenjujta naklonjenost na druge intimne načine, kot je pošiljanje ljubezenskih sporočil, božanje rok, držanje za roke ali načrtovanje zmenka ter na takšen način razvijte intimnost,« poroča Mondo.rs.

