Robbie Williams bo živel skupaj s taščo

Za dober in srečen zakon je sicer nujno ohraniti dober odnos s taščo, a hkrati je zdravo tudi, da je med zakoncema in njo nekaj razdalje. Ne nazadnje verjetno mit o zlobni tašči, tašči – zmaju, ni nastal iz zraka. A tudi če je v tem več kot le zrno resnice, britanski pevecnima težav, saj se je mama njegovevse od njune poroke pred 11 leti vsake toliko časa za daljša obdobja naselila pri zvezdniškem paru in sta jo vselej sprejela odprtih rok.Zdaj pa so šli v tej tesni navezavi še dlje, saj je zvezdnik taščoiz Los Angelesa preselil na drugo stran luže, v švicarsko Ženevo, kjer sta si Ayda in Robbie kupila hišo v objemu švicarskih gora. Toda pripeljal je ni le na obisk, ker so bili zaradi pandemije predolgo ločeni, ne, Gwen se bo z zvezdniškima zaljubljencema in njunimi štirimi otroki tu naselila za stalno.Pred zdravstveno krizo je pevčeva družina že lansko poletje pobegnila v objem gorske narave v bližini Ženevskega jezera, kjer pa jim je bil utrip življenja očitno tako všeč, da sta Robbie in Ayda svoj bančni račun olajšala za 28 milijonov evrov in kupila čudovito vilo, obdano z zelenjem. Edini minus njihovega novega domovanja je bil, da so bili tako daleč stran od Gwen, ki si je dom ustvarila v hiši za goste na Robbiejevi losangeleški posesti in tu tudi preživela najhujše mesece pandemskega zaprtja.V prvi vrsti, ker je bila popolna izolacija nujna, saj bi bil virus zanjo lahko kaj hitro usoden. Ne le zaradi 71 let, predvsem, ker živi tudi s parkinsonovo boleznijo, lupusom in se povrhu bori še z rakom. »Minulih osem mesecev, kolikor se niso videli, je najdaljše obdobje, kar so bili narazen. Ayda je svojo mamo močno pogrešala in jo je zanjo na smrt skrbelo. Sicer so se precej pogovarjali prek videoklicev, a sta se z Robbiejem odločila, da jo želita imeti ob sebi, tudi zato, da bosta zanjo lahko skrbela, če bo potrebovala pomoč,« je povedal vir. Zato sta jo skrbna zakonca sprva presenetila na Aydin rojstni dan sredi maja, zdaj pa jo neznansko osrečila z vabilom, da se preseli k njim.Na Robbiejevem domu verjetno nikoli ni niti trenutka tišine in miru. Kako le, ko pa se po hiši mota četverica kratkohlačnikov, z osmimi leti najstarejša, dve leti mlajši, dveletnain enoletni. Ta otroški živžav pa bo za njihovo babico, ki je pretekle mesece živela v popolni osami le s partnerjem, sprva precejšen šok, četudi dobrodošel. Eden izmed razlogov, da se iz Los Angelesa seli skoraj deset tisoč kilometrov stran, je namreč tudi, da bo vnuke, ki rastejo kot gobe po dežju, gledala odraščati.»Komaj čaka, da se njihova življenja vrnejo v ustaljene tirnice in da spet zaživijo skupaj. Navdušena je, da bodo uživali v čistem gorskem zraku, skoraj na dosegu roke pa bo imela tudi Pariz, ki ji je kot drugi dom in njeno najljubše mesto na svetu.« In čeprav bo selitev nekoliko naporna, je zaradi razpleta odlične volje, pa tudi zdravstveno je, vsaj glede na vse bolezni, v precej dobri koži.