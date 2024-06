Slavnemu igralcu dali le nekaj let življenja, čas preživlja z 39 let mlajšo, mnogim se gabita

Slavni igralec Dolph Lundgren (66) živi kot mladenič in se ne namerava ustaviti, čeprav je pred nekaj meseci v javnost prišel z informacijo, da so mu zdravniki glede na razširjenost raka dali le še nekaj let življenja in da ima metastaze v jetrih, ledvicah, medenici in želodcu.

Spomnimo, igralec se je boril z rakom na pljučih, ki so mu ga diagnosticirali že leta 2015. Sam je poudaril, da dvomi o vzroku, pri čemer je neposredno okrivil uporabo steroidov v preteklosti, ko se je ukvarjal z bodybuildingom.

Dodal je, da se je po remisiji rak leta 2020 vrnil. Igralec je poiskal drugo mnenje in zdravljenje, ki ga je prejel, je privedlo do zmanjšanja tumorja.

»Leta 2020 sem se vrnil na Švedsko in šel na magnetno resonanco. Našli so še en tumor na jetrih,« se je spominjal v dokumentarcu pred leti.

Tumor je nato zrasel do velikosti limone in napovedi niso bile dobre. »Vprašal sem jih, koliko mi je ostalo, mislim, da so rekli 2-3 leta, vendar sem videl, da zdravniki mislijo, da je manj. Mislil sem, da je to to,« je povedal igralec.

39 let mlajšo soprogo naj bi igralčevi hčerki dobro sprejeli

Na srečo se je dobro odzval na nova zdravila, zadnja leta pa sta zdravo življenje in seveda druženje z najdražjimi zanj nujna. Na prvem mestu je njegova žena Emma Krokdal, s katero sta nerazdružljiva.

Dolf ob tem poudarja, da jima razlika 39 let ne predstavlja nobene težave, tudi hčerki Ida in Greta sta Emmo dobro sprejeli. A mnogi menijo, da je vse skupaj le predstava za javnost, njegovi hčerki pa ne želita reagirati in se spuščati v prepir z očetom, ki je še vedno hudo bolan.

»Nič čudnega, da se dekle ne smeji, ko mora skrbeti za dedka«, »Ne razumem, zakaj si mlada in lepa dekleta to delajo«, »Dejstvo je, da je Dolph frajer, tole pa se sliši, kot da je rabil nekoga, da mu menja plenice, ko zboli,« so le nekateri komentarji, ki jih je mogoče prebrati na družbenih omrežjih.