Izbranka na las podobna hčerki

Na slavnega igralca Dolpha Lundgrena se je, potem ko je javnosti predstavil svojo novo, 38 let mlajšo izbranko, vsul pravi plaz negativnih komentarjev. Očitajo mu celo, da mlada lepotica, fitnes inštruktorica Emma Krokdal, zelo spominja na njegovo hčerko. »Tvoja žena je lepa, ampak je še vedno otrok,« se glasi eden od komentarjev ljubezni med igralcem in 25-letnico.

Levo je izbranka Emma, desno pa njegova hči Ida.

Par je neločljiv



Očitno pa ne razlika v letih ne zlobni jeziki ne motijo para, ki je menda neločljiv. Fotografi so ju med drugim ujeli, ko sta prihajala iz telovadnice v Los Angelesu. Kot so kasneje poročali, je mlada Emma pritegnila vse poglede v ozkih rdečih kratkih hlačah, ki so poudarjale njene izklesane, napete noge. A so morali vsi priznati, da je tudi Dolph v odlični formi, čeprav je zakorakal že v sedmo desetletje. Igralčev obraz seveda razkriva, da je veliko starejši od svoje izbranke.



Čeprav ni uradne potrditve, nekateri domnevajo, da se je Lundgren z lepo Norvežanko na skrivaj poročil.

Postavni Dolph ima fitnes inštruktorico.

Tvoja zaročenka je lepa, a še vedno je otrok!

Ugiba se tudi, ali se je Lundgren na skrivaj poročil z lepo Norvežanko, glede na to, da pozornim očem ni ušel prstan na levi roki. Vendar uradne potrditve tega ni.Vse se je začelo, ko je Šved julija lani na svojem profilu na instagramu delil fotografijo, na kateri objema mlado lepotico, ona pa kaže roko s prstanom. »Nekaj ​​zelo posebnega se je zgodilo na Švedskem,« je takrat zapisal. A najbrž nista pričakovala ostrih in žaljivih komentarjev, ki so sledili. Njegova objava je torej sprožila burne reakcije, oboževalcem seveda ni ušla velika razlika v letih, pa tudi dejstvo, da lepa Emma menda zelo spominja na njegovo starejšo hčerko»Lahko bi bila tvoja hči, celo vnukinja«, »Je to tvoja hči, ne razumem?«, »Starostna razlika je prevelika. Grozno«, je le nekaj pripomb na Dolphovo spremljevalko.