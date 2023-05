Znani igralec razkril, da mu ostaneta še dve leti življenja: Hitro napreduje … (VIDEO)

Slavni švedski igralec Dolph Lundgren je v 65. letu starosti sporočil žalostno novico. V intervjuju v oddaji In Depth With Graham Bensinger je namreč razkril, da se že osem let na skrivaj bori z rakom. Leta 2015 so mu odkrili in odstranili raka na ledvici. Približno pet let je bil rak v remisiji. Leta 2020 se je vrnil. Na območju ledvic se mu je naredilo še šest tumorjev, od katerih je bil eden prevelik za odstranitev in je zahteval sistemsko terapijo.

Jeseni 2021 je bilo jasno, da je rak agresivnejši, kot so mislili. Zdravniki so mu povedali za tumorje na pljučih, želodcu in celo hrbtenici ter mu svetovali, naj vzame odmor od dela in se posveti družini. Na vprašanje, koliko časa mu je še ostalo, je dobil odgovor »dve ali tri leta«, a je dejal, da je slišal zdravnika, ki je zaupal kolegu, da ima najbrž še manj časa.

Poiskal je drugo mnenje in ostaja poln upanja

Zdravnik iz Londona je ugotovil, da njegov rak na ledvicah mutira kot rak na pljučih, zato je ustrezno prilagodil zdravljenje. Igralec pravi, da je zdaj pri koncu tega procesa in da upa, da bo kmalu nadaljeval samo z jemanjem zdravil in da ne bo več potrebe po drugi vrsti terapije.