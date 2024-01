Slavne mame, ki delijo podobno usodo kot Severina

Ena od posledic ločitve je dogovarjanje glede skrbništva nad otroki. Žal se vse prepogosto dogaja, da se starši glede tega spustijo v vojno in z njo največ udarcev povzročajo prav otrokom, ki se znajdejo med dvema ognjema.

Zadnji takšen odmeven primer se odvija pri naših južnih sosedih, kjer je Severina izgubila pravico do deljenega skrbništva nad sinom Aleksandrom.

Vrhovno sodišče je razsodilo, da bo 11-letni fant bival pri očetu, srbskemu podjetniku Milanu Popoviću. A to še zdaleč ni edini primer med slavnimi mamami, ki so izgubile skrbništvo nad otroki. Nekaj najodmevnejših je zbral portal Gloria.hr.

Sharon Stone

Z odlokom sodišča je leta 2008 polno skrbništvo nad njunim posvojenim sinom Roanom pripadlo očetu Philu Bronsteinu. Par se je ločil po šestih letih zakona.

Sprva sta imela bivša zakonca po odločbi iz leta 2007 deljeno skrbništvo pod pogojem, da sin obiskuje šolo v San Franciscu v bližini očeta. Igralka je na to pristala, Phil se je kasneje odločil, da bo zahteval polno skrbništvo in ga tudi dobil.

»Sodišče meni, da lahko oče nudi stabilnejše okolje in bolj urejen dom, ki ga potrebuje otrok,« je pisalo v sodnih dokumentih. Tedaj štiriletnik, ki je bil procesu priča na sodišču, je dejal, da bi raje živel z mamo (kar iz njegovega življenja ne izključuje očeta), sodnik ga je na to vprašal, kot piše The Guardian, ali ve, da njegova mama snema filme o seksu.

Takoj ko se je Roan lahko odločil, kje bo živel, se je vrnil k igralki, ta je med tem posvojila še dva fanta, Lairda in Quinna.

Britney Spears

Tudi pop zvezdnici Britney Spears je bilo vzeto skrbništvo nad sinovoma Seanom Prestonom in Jaydenom Jamesom iz zakona s Kevinom Federlineom.

Poročena sta bila od leta 2004 do 2007, po ločitvi je on prejel enkratno izplačilo v višini več kot milijon dolarjev, skupaj z zajetno mesečno preživnino, piše The Guardian.

To, da ima pevka bipolarno motnjo osebnosti, je bivši proti njej v bitki za skrbništvo izkoristil na sodišču. Ločitev in izguba skrbništva, sprva brez pravice do obiskov, sta jo povsem zlomili, njena sinova sedaj živita z očetom na Havajih.

Jennifer Hudson

Pevka in igralka Jennifer Hudson je leta 2017 izgubila primarno skrbništvo nad sinom Davidom mlajšim. Sodišče ga je tedaj dodelilo njenemu bivšemu zaročencu Davidu Otungi, kljub temu da je bil do nje nasilen in je morala zahtevati prepoved približevanja.

Sodišče je odločitev utemeljilo z obrazložitvijo, da bo oče bolj prisoten, piše Daily Mail.

Na odločitev je vplival njen natrpani urnik zaradi glasbene in igralske kariere. Po dveh letih sodnih bitk si je Jennifer izborila deljeno skrbništvo z bivšim pod pogojem, da profesionalnemu rokoborcu plačuje preživnino. Ukinjena je bila tudi prepoved približevanja.

Kelly Rutherford

Igralka Kelly Rutherford je po ločitvi od nemškega podjetnika Daniela Gierscha leta 2010, s katerim je bila poročena šest let, izgubila skrbništvo nad otrokoma.

Z razhodom se je začela petletna sodna bitka za skrbništvo nad sedaj 17-letnim sinom Hermesom in 14-letno hčerko Heleno.

Oba otroka živita z očetom v Monaku, saj ima ta tamkajšnje državljanstvo. Polno skrbništvo je dobil leta 2015, čeprav je bilo sprva določeno deljeno, a si je nato premislil, zaprosil za polno in ga na koncu dobil.

Kalifornijsko sodišče je leta 2012 presodilo, da je za otroka najbolje, da živita z očetom.

Igralka se je na odločitev pritožila, zvezno sodišče je leta 2015 njeno zahtevo, da naj se Hermes in Helena preselita v New York, zavrnilo, navaja People.

Melanie Brown

Britanski pevki, znani pod imenom Mel B iz priljubljene skupine Spice Girls, je bilo skrbništvo nad sedaj 12-letno hčerko Madison po ločitvi od producenta Stephena Belafonta odvzeto na enak način kot Kelly Rutherford.

Strta pevka je dejala, da ga je izgubila samo zato, ker je tedaj živela in delala v Los Angelesu, ni pa hotela ameriškega državljanstva.

Ker je Madison rojena v Ameriki, je ni želela na silo seliti v Veliko Britanijo, tako deklica živi z očetom.