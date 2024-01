Severina ima glede vrnitve sina v rokavu morda še enega asa

Novo leto je v skrbniškem boju med Severino Vučković in Milanom Popovićem, ki se vleče že skoraj od rojstva danes 11-letnega Aleksandra, prineslo nov dramatičen preobrat. Hrvaško vrhovno sodišče je namreč razveljavilo odločitev županijskega sodišča v Splitu iz leta 2021, ki je takrat sklenilo, da bo fantič enakovredno bival pri mami in očetu, dva tedna pri enem, dva pri drugem.

S to najnovejšo odločitvijo sodnikov pa se je dalmatinska pevka znašla v najhujši nočni mori vsake mamice - sodišče je sinka namreč vrnilo očetu, sama pa ga bo lahko videvala le še ob torkih in četrtkih popoldne za štiri ure in vsak drugi vikend ob sobotah in nedeljah.

»Mama sem. Zanj se bom borila do zadnje kaplje krvi,« je ob odločitvi sodišča, ki je začela veljati takoj, zlomljenega srca dejala Severina. Neznosna bolečina matere se meša z besom in sramom, da živi v državi, kjer si otroka lahko podajajo kot vrečo krompirja iz rok v roke. »Prestala sem vso kalvarijo hrvaškega pravosodja in tudi to vrhovnega sodišča bom. Pravijo, da so sodbo razveljavili iz procesnih razlogov. Prekleti vi in korupcija v tej državi. Enkrat vam je uspelo, zdaj vam ne bo!«

Odkar je Aleksandar 20. februarja 2012 privekal na svet, sta bila v glavnem le onadva. Njeni ljubezni z Milanom je namreč že kmalu po njegovem rojstvu odklenkalo, fant pa je do svojega tretjega leta z očetom morda prebil skupno le 18 mesecev. Tako je pevka v eni od skrbniških bitk vsaj zatrdila sodišču, česar ni izpodbijal niti Milan, trdeč, da pač meni, da otrok v svojem prvem letu očeta praktično ne potrebuje, le mamo.

»Prvi zobek, prva vročina, prvi koraki. Oče se je občasno pojavil in nato spet odšel. In zdaj se je nenadoma odločil, da želi biti starš!« Seve ne more verjeti najnovejšemu zapletu. Še manj pa, da je sodišče njenemu bivšemu ugodilo. Ne nazadnje je bila ona tista, ki je Aleksandra »rodila, vzgajala, šolala. Enega samega razloga ni, da ne bi smel živeti v domu, ki ga pozna, z mano, svojo babico in ljudmi, ki jih pozna od prvega dne.«

Želel naj bi si živeti pri mamici

Aleksandar sam naj bi si želel živeti pri mamici. Toda to njegovo željo so očitno povozile napake v sodnem procesu, ki je pred tremi leti potekal v Splitu. Popović je, tako je razložilo vrhovno sodišče, namreč zahteval revizijo, v svojem zahtevku pa je poudaril, da v Splitu kljub njegovi zahtevi niso ustno zaslišali izvedencev. To pa je po sklepu vrhovnega sodišča kršitev zakona o pravdnem postopku, saj so nepravilno obravnavali ugotovitve in mnenja izvedencev.

»Zato je sodba drugostopenjskega sodišča razveljavljena, primer pa se vrača na županijsko sodišče v Split,« pri čemer bodo tam morali v nadaljevanju postopka odpraviti kršitve. »Na razpravi bodo ustno zaslišali izvedence, če bo še vedno vladalo mnenje, da so njihove ugotovitve in mnenja še vedno bistveni pri presojanju.«

Milan Popović je zahteval revizijo sojenja izpred treh let in zdaj dobil skrbništvo nad sinom. FOTO: Tomislav Miletic/pixsell

Na Severinino prizadeto izpoved na instagramu se je v le dveh dneh odzvalo 139.000 njenih sledilcev. »Vse sem prebrala, večkrat, solze bolečine pa so se mi ob tem mešale s toplino, da še obstajajo ljudje, ki se odzovejo na krivico. In moj primer ni edini, piše mi ogromno mater, iz te nočne more pa se rešujem tako, da jim obljubljam pomoč. Ne vem kako, a šla bom do konca.« In vsaj v svojem primeru ima morebiti v rokavu še enega asa.

Oglasila se je namreč pevkina odvetnica Jasminka Biloš, da se bodo naslonili na presojo ustavnega sodišča iz leta 2014, ki je tedaj zavrnilo pritožbo tožnice zoper sodbo, saj da – tudi tu je šlo za vprašanje skrbništva – niso zaslišali izvedencev. »Ustavno sodišče je tedaj odločilo, da nista bili kršeni ustava in pravica do poštenega sojenja ter da je naloga sodišča, da presodi, ali so izvedenska mnenja potrebna,« je dejala Biloševa in dodala, da je v primeru njene varovanke vrhovno sodišče očitno zaobšlo to odločbo ustavnega sodišča, ki je že pred desetletjem začrtalo smernice.