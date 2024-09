Slavna manekenka se je leta borila z rakom, kemoterapijo je zavrnila

60-letna Elle Macpherson je pred kratkim razkrila, da so ji leta 2017 diagnosticirali raka. Odločila se je, da ne bo podvržena kemoterapiji kljub nasvetom 32 zdravnikov. Namesto tega se je prepustila naravnemu procesu zdravljenja.

V iskrenem intervjuju je avstralska lepotica priznala, da jo je diagnoza šokirala. Prestala je lumpektomijo, poseg za odstranitev rakavih tkiv iz dojke, na njeno odločitev o zavrnitvi kemoterapije pa je morda vplival tudi odnos s takratnim partnerjem, Andrewom Wakefieldom, ki je anticepilec.

Elle so pred sedmimi leti diagnosticirali HER2-pozitiven estrogensko-receptivni intraduktalni karcinom.

Izrazila je, da je »zvesta« sama sebi in zaupa svojemu telesu. Kultna zvezdnica, ena najbolj prepoznavnih supermodelov na svetu, priznava, da je molila in meditirala na plaži v Miamiju, saj se ni želela zdraviti z zdravili, namesto tega je ubrala »intuitivni, srčno vodeni, celostni pristop«.

Poglobila se je vase

Diagnoza je bila »šok« in »nepričakovana«, je dejala za Women's Weekly in dodala: »Bilo je zapleteno, zastrašujoče na več načinov in res mi je dalo priložnost, da sem se poglobila v svoj notranji čut, da bi našla rešitev, in to je delovalo zame.«

Elle Macpherson in njen sin Flynn Busson. FOTO: Profimedia

Elle je nadaljevala: »Reči ne uveljavljenim medicinskim rešitvam je bila najtežja stvar, ki sem jo naredila v življenju. Toda reči ne svojemu notranjemu občutku bi bilo še težje.« Priznala je tudi: »Ljudje so mislili, da sem nora,« vendar je vztrajala.

Med bitko je lepotica za osem mesecev odšla v Phoenix v Arizoni. Tam je preizkusila »holistično zdravljenje«, medtem ko je sledila navodilom svojega zdravnika, naturopata, holističnega zobozdravnika, osteopata, kiropraktika in dveh terapevtov.

Njena sinova Flynn, 26, in Cy, 21, nista bila tako prepričana o njeni izbiri. Mlajši je podpiral mamo, Flynnu pa njena odločitev »ni bila prijetna«. Tudi njun oče Arpad 'Arki' Busson se ni strinjal z odločitvijo. Je pa Elle zagotovo povedal, da je »ponosen« na njen »pogum«. Ellie je trenutno v remisiji.