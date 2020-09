Škotski igralec čista kopija srhljivega lika

Podobnosti z morilcem ne prinesejo le maska in kostumi. FOTO: Itv

Kot jajce jajcu

Za igralca je vsekakor laskavo, kadar je njegova vloga prepričljiva, včasih pa je to vseeno dvorezen meč. Denimo, če igraš okrutnega serijskega morilca, kot ga v drami Des britanske ITV igra 49-letni David Tennant. Eden najbolj nadarjenih škotskih igralcev upodablja Dennisa Nilsena, srhljivega psihopata, ki je konec sedemdesetih in začetek osemdesetih moril v Veliki Britaniji. Blagi sodelavec zaposlitvenega centra, za katerega so njegovi sodelavci verjeli, da še muhi ne bi mogel storiti nič žalega, je šokiral policiste, ko je priznal, da je kriv kar petnajstih umorov. Da ne gre za še enega čudaka, ki bi rad potegnil policijo za nos, so se policisti lahko prepričali med pregledovanjem odtokov v njegovem stanovanju – bili so namreč polni človeških ostankov. Nilsena se je oprijel vzdevek simpatični morilec ne le zaradi njegovega vsakdanjega umirjenega obnašanja, ampak tudi, ker je imel navado, da je božal in objemal trupla svojih žrtev. Nova drama, prvi del je bil premierno na sporedu včeraj, v treh delih pripoveduje Nilsenovo zgodbo tako, da poskuša predstaviti moteni um, ki je bil sposoben zagrešiti tako strahotne zločine.Zunanja podobnost med Tennantom in Nilsenom je osupljiva in ga je podžgala, da se je odločil posneti serijo. Tennant, ki igra v glavni vlogi, je namreč tudi producent omenjene serije. »Kot otrok sem živel na cesti, ki pelje od Cranley Gardens v soseski Muswell Hill, kjer so Nilsena prijeli, zato sem zanj slišal že prej. Ker so mi kar naprej govorili, kako sem mu podoben, mi je bilo to, da ga bom igral, še toliko večji izziv,« je razkril igralec. A da je morilca tako odlično posnel, ni zgolj posledica zunanje podobnosti z njim. Tennant je namreč pred začetkom snemanja temeljito raziskal morilčevo življenje. Bral je njegove osebne zapiske in se srečeval z ljudmi, ki so ga poznali, ter bil nad tem, kar so mu povedali, precej presenečen. »Peščica ljudi, s katerimi sem se srečal v živo in ki so ga poznali osebno, ga je najpogosteje označila za precej dolgočasnega. Sodelavcem se je zdel še kar prijeten. Občasno je imel dolge monotone govore, a na njem očitno ni bilo nič nenavadnega,« se čudi zvezdnik. Razen zunanje podobnosti Tennant z Nilsenom nima veliko skupnega. Je srečno poročen in družinski oče. Z ženo, igralko ​, sta se spoznala na snemanju serije Doctor Who leta 2008. Poročila sta se leta 2011 in imata pet otrok, vključno z njeno hčerko iz prvega zakona. Marca letos se jima je rodila