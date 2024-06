Ljubice in škandali, ki sta jih zakonca Beckham skrivala pred drugimi

Na police knjigarn je prišla knjiga Hiša Beckhamovih: Denar, seks in moč avtorja Toma Bowreja.

Njena vsebina se po pisanju časopisa Mirror dotika težav dveh najslavnejših zakoncev na svetu, ki so širši javnosti, tudi po lanskem Neflixovem dokumentarcu, ostale skrite.

Bower v delu navaja, da sta David in Victoria živela ločeno, vse dokler nista bila res tik pred ločitvijo.

Domnevno sta bila tako odtujena, da sta pred osmimi leti poslovno navezo vzdrževala le na daljavo, nenaklonjenost med njima pa je bila tako velika, da so tiskovni predstavniki ene plasirali negativne zgodbe o nasprotni strani ter obratno.

A ne glede na vse je par na koncu rešil težave in ostal skupaj, tako kot tedaj, ko je zvezo prvič zamajala Davidova afera z Rebecco Loos.

»Čeprav sta živela ločeno, sta poslovno delovala skupaj in tako še naprej krepila znamko,« trdi Bower, katerega knjiga par postavlja v povsem drugačno luč od zadnjega Neflixovega dokumentarca, ki je nastal v produkciji Davidove produkcijske hiše.

Ne edini kamen spotike

Medtem ko se so v njem izpostavljale težave, ki so v zakonu Beckamovih nastale zaradi izjav Loosejeve, so se resnične zadrege začele porajati leta 2016.

Tedaj sta David in Victoria veliko časa preživela vsak na svoji celini, on v Miamiju, ona v Londonu.

Bower piše: »Med tednom mode v Londonu tistega leta je ona prosila moža, naj se vrne v Veliko Britanijo na večerjo v njenem butiku na ulici Dover.

Do konca večerje si je nedvomno želela, da bi ostal v Ameriki.«

»Sedel je tam kot kup nesreče in gledal njene goste. Nekateri so šepetali, da sta se nekaj ur pred dogodkom glasno sprla in se psovala. Kasneje ta večer je bil on že na letališču Heathrow, kjer se je vkrcal na pozni let za New York.«

Dve leti kasneje se zadeve niso popravile, temveč so se le še poslabšale. Po pisanju Bowerja sta bila oba predmet napada s strani tiskovnih zastopnikov nasprotnega pola.

»V odziv na njun odnos so začeli njuni tiskovni predstavniki med seboj tekmovati, namesto da bi sodelovali.

Storili so vse za promocijo svojega delodajalca, oboji so plasirali negativne zgodbe o nasprotni strani.«

Kot enega od primerov avtor navaja trenutek v zakonu, ko je David dal intervju za avstralski medij, v katerem je priznal, da je njun zakon težko delo. Ona je bila ob tem zgrožena.

»Ni bila opozorjena vnaprej. Gledala je posnetek na svojem telefonu in ni mogla verjeti.

Videti je bilo, kot da bo vsak čas eksplodirala,« piše v knjigi in še: »Njegova nepripadnost jo je vrgla iz tira. Njegova iskrenost je uničila njen trud prikazati Beckhamove kot srečno družino. "Zakaj," je jecljala. "Zakaj bi ji to storil? Zakaj bi me tako ponižal."«

In še huje: zakaj ni dojel posledic svoje neumnosti. Nenadoma je postal sovražnik njenih ambicij. Brez pojasnila je za dva dni pobegnila v zdravilišče v Baden-Badnu. Da se je pomirila in da si povrne mentalno ravnovesje.

Kasneje je bila opažena, kako joče v Avstraliji, kar je samo še poglobilo špekulacije o tem, da je njun zakon na spolzkem terenu. Bower prav tako trdi, da je eden od publicistov, ki je delal za par, izdelal strategijo, kako odvrniti pozornost medijev.

Da bi odvrnili pozornost medijev, je v javnost spustil posnetek nadzorne kamere, ki prikazuje dva zamaskirana lopova, kako skušata udreti v hišo Beckhamovih v Great Tewu.

Policijo je presenetilo, da so posnetki prišli v javnost.

Kako je Victoria uničila zabavo

Še ena točka sprave na bi bil njun skupni nastop na festivalu Glastonbury leta 2017. David se je z ozkim krogom prijateljev udeležil festivala, kasneje se jim je pridružila še Victoria.

Večer prej se je skupina do jutra zabavala z manekenko lady Mary Charteris. Slavje se je nadaljevalo naslednji dan vse do telefonskega klica, ki jih je obvestil, da prihaja Victoria.

»Dokler ni prišla, je bilo vzdušje čudovito,« je potožil eden od članov vesele družbe,« piše Bower. »S spremstvom se je z golf vozičkom med pisanimi šotori pripeljala do VIP lože, bila je besna na moža, ker ni odgovarjal na njene klice.

Naročila je, naj ga poiščejo, končno se je pojavil in v nekaj sekundah sta se spustila v hud spor. Videti sta bila zelo nesrečna, sta pa uspela skupaj pozirati pred objektivi,« avtor knjige navaja pričo.

Prijateljstvo kot trn v peti

Victoria nikoli ni bila navdušena nad Davidovim najboljšim prijateljem, njegovim pivskim kolegom in enem od članov ozke družbe na festivalu - Davom Gardenrjem.

»Bližnji para so poznali njeno mnenje o Davu in njegovem načinu življenja. Imenovala ga ja umazani Dave,« navaja avtor.

Dave se je leta 2003 poročil z Davinio Taylor, David je bil njegova priča, Victoria se je pritoževala, da je prisotnost njenega moža povečala vrednost dogovora ženina z mediji, ki jim je prodal zgodbo.

Dve leti po poroki so se začele težave, soproga Daveja je postala znana po lezbičnih aferah so sosedama iz Primerose Hilla, prav tako se je zdravila zaradi odvisnosti z alkoholom in drogami v ustanovi The Priory.

»Njune drame in kasnejša ločitev so povečali čas, ki ga je David preživel z Davejem, zlasti, ko je se je Beckham prenehal profesionalno ukvarjati z nogometom in je imel dovolj časa za obiskovanje norih zabav,« piše v knjigi, kjer je razkrit tudi eden glavnih razlogov, da je par ostal skupaj:

»Ocenila sta, da je za posel bolje, da sta v javnosti prikazana kot eno.

Davidov status in obstanek sta bila brez ženine odločnosti, da obdrži iluzijo srečne družine, ogrožena, piše Bower, ki navaja še, da je David izjemno škrt pri napitninah in da dekletom rad pošilja umazana sporočila, nekaj teh je v knjigi celo objavil.

Ena od prejemnic, Sarah Marbeck, je te govorice potrdila in zaupala, da je David vztrajal, da morata biti pred njegovo ženo, ki ji je nadel vzdevek Wendy, diskretna in da sanjari, da bi jo enkrat odpeljal domov kot prostitutko.