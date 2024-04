Pred Davidom je bila že zaročena

Victoria Beckham je pred dnevi srečala abrahama in ob tej priložnosti so britanski tabloidi o njej zbrali nekaj manj znanih dejstev – nekatera so presenetila celo njene največje oboževalce. Denimo da se je, preden je spoznala Davida Beckhama, enkrat skoraj že poročila. Zaročena je bila namreč z električarjem, ki je delal za podjetje njenega očeta, skupaj sta živela, ko je imela 20 let, pa jo je Mark Wood zaprosil za roko. Zaročena sta bila dve leti, nato sta se razšla.

Svetovno slavo je dosegla kot članica skupine Spice Girls. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Čeprav je bila nekoč del svetovne senzacije Spice Girls, njena ocena na avdiciji ni bila najboljša, po besedah soustanovitelja skupine Chrisa Herberta si je za petje prislužila pet točk od desetih, a so kljub temu povabili k sodelovanju. Kaj jih je prepričalo, Herbert ni razkril.

Victoria se je z dekleti iz skupine sprva menda dobro razumela, ko so se leta 2007 odločile, da se ponovno odpravijo na turnejo, pa ni bilo več tako. Victoria je takrat že dosegla svetovno slavo kot žena enega najboljših nogometašev vseh časov in bila je edina od deklet, ki jo je na turneji spremljalo osebje ter skrbelo, da je bila na vsakem koraku videti brezhibno, kar je šlo drugim v nos, prav tako so ji zamerile, da je raje vsak prosti trenutek visela na telefonu z Davidom ali katero od svojih slavnih prijateljic, med katerimi je bila modna ikona Donatella Versace.

Harper je njen četrti otrok in edina hči. FOTO: Marco Bello/Reuters

Kljub slavi in bogastvu pa si je Victoria še vedno izredno blizu z najboljšo prijateljico iz otroštva. Novopečena petdesetletnica je povsem zanič kuharica, ki po besedah njene edine hčerke ne zna pripraviti niti ovsenih kosmičev. Na njeno srečo in srečo celotne družine se v kuhinji več kot odlično znajdeta tako David kot sin Brooklyn Beckham. Preden je zanosila z najmlajšim otrokom in edino deklico Harper, je bila Victoria redna obiskovalka klinik za neplodnost, zaradi policističnih jajčnikov je imela namreč hude težave z zanositvijo. Victoria, ki jo mnoge dame njenih let pa tudi mlajše občudujejo zaradi vitke postave, ki se ni spremenila že desetletja, je znana po tem, da vsak dan je enako kosilo, na sopari kuhano zelenjavo in ribo, a vedno ni bilo tako. V mladih letih je bil njen najljubši obrok hamburger.