Spice girls znova skupaj! Victoria je praznovala abrahama (VIDEO)

Nekdanja svetovno znana skupina Spice Girls končno spet skupaj! Tak bi lahko bil naslov tega prispevka, če se ne bi članice zbrale le za praznovanje 50. rojstnega dne Victorie Beckham. Nekdanja pevka in modna oblikovalka je namreč praznovala z nega zabavo v klubu Oswald v Londonu. Tja so bile povabljene tudi največje svetovne zvezde, med njimi Tom Cruise in Eva Longoria. Victoria je na zabavo prišla z berglami, z zabave pa jo je na hrbtu odnesel mož.

Zadnjič, ko so vse članice nekdanje skupine zapele skupaj, je bilo leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu. Tokrat so združile moči za svojo prijateljico. Victorijin mož David Beckham je njihov nastop posnel in objavil na Instagramu. Ogledate si ga lahko spodaj. Victoria je ob videu zapisala: »Najboljši večer!«

Pred praznovanjem svojega rojstnega dne je Victoria na svojih družbenih omrežjih objavila, da je izredno hvaležna, da je dosegla to življenjsko prestolnico in se zahvaljuje za vso podporo, ki je je deležna. Mož ji je ob tem pripravil video utrinkov iz njenega življenja, pokazal je tudi fotografije iz otroških let in časa, ko sploh še ni bila znana.