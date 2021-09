Škandal na TV: Voditeljici sredi oddaje vrgli iz studia (VIDEO)

Kaj takega se na ameriški televiziji še ni zgodilo. Tako sta se voditeljici Ana Navarro in Sunny Hostin na televiziji ABC pripravljali, da opravita pogovor z ameriško podpredsednico Kamalo Harris v oddaji The View, ko sta doživeli šok. Producent jima je namreč ukazal, naj pri priči zapustita studio in to med prenosom v živo.

In razlog za takšno ravnanje producenta?

Voditeljici sta bili pozitivni na testu za koronavirus. »Ne vem, kaj se dogaja. Prosim za pojasnilo,« pa je dogajanje komentirala voditeljica Joy Behar, ki je edina ostala v studiu.







Seveda je v nadaljevanju prenosa gledalcem tudi pojasnila, kaj se je zgodilo, medtem ko se je ameriška podpredsednica vključila v oddajo iz drugega studia.

