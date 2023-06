Škandal na gejevskem izboru za miss, soprog prve spremljevalke znorel (VIDEO)

Po družbenih omrežjih kroži posnetek iz Brazilije, ki prikazuje škandalozen razplet Miss Gay Mato Grosso 2023. Na lepotnem tekmovanju za LBGT+ osebe je med razglasitvijo zmagovalke prišlo do incidenta, ko se je mož prve spremljevalke pošteno razjezil.

Potem jo je žirija sporočila odločitev je stekel na oder, in čeprav je njegova žena osvojila drugo mesto, se s tem ni sprijaznil. Vdrl je na oder in zgrabil krono, ki bi jo moral dobiti zmagovalec, jo treščil po tleh in skušal ženo potegniti z odra, pri tem pa jo vlekel za lase. K sreči so posredovali varnostniki.