Škandal brez primere: Ricky Martin obtožen incesta z nečakom, grozi mu do 50 let zapora

Pevca Rickyja Martina (50) so v začetku julija obtožili nasilja v družini in mu izdali prepoved približevanja, a identiteto domnevne žrtve so razkrili šele zdaj. Njegov nečak Dennis Yadiel Sanchez (21) ga je obtožil incesta. Nečak pevcu očita fizično in psihično trpinčenje, ki se je dogajalo med njuno sedemmesečno zvezo, ki se je končala pred dvema mesecema. Od prvih obtožb je Rickyjev tiskovni predstavnik trdil, da so lažne, zdaj pa se je oglasil tudi njegov odvetnik, poroča 24sata.

Zanika tudi vse naštete očitke, ki se mu zdijo nagnusni. Pevčev brat Eric Martin je potrdil odvetnikovo izjavo in povedal, da ima njegov nečak res duševne težave in da je »zelo prepričan, da njegov mlajši bratranec ni govoril resnice«. Portoriška zakonodaja je zelo resna, ko gre za incest. Če bodo nečakove obtožbe potrjene, bi lahko Rickyja Martina obsodili na do 50 let zapora.

Ricky Martin in njegov partner Jwan Yosef sta sicer starša štirim otrokom.