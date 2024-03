Žena zvezdnika se je poskušala ubiti, ko je odkrila, da jo je prevaral s frizerko

Sharon Osbourne je vzela prevelik odmerek zdravil, ko je izvedela, da jo je mož Ozzy prevaral s frizerko Michelle Pugh. Afera naj bi trajala štiri leta, med letoma 2012 in 2016.

Januarja je v intervjuju dejala: »Vedno je imel oboževalke in tega sem bila zelo navajena. Ampak to, da ve ime osebe, kje živi in kje dela, je povsem druga stvar, saj to pomeni, da je čustveno vpleten,« je povedala.

Sharon in Ozzy. FOTO: Km1/zob Wenn.com

»Vzela sem ne vem koliko tablet. Pomislila sem: 'Moji otroci so odrasli, v redu so in znajo skrbeti sami zase.' Zato sem vzela prevelik odmerek in se zaklenila v spalnico. Služkinja je poskušala vstopiti, da bi pospravila sobo, in me je videla.«

Skupaj sta že od sedemdesetih

Sharon je Ozzyja spoznala, ko je bil njen oče menedžer skupine Black Sabbath. Par je začel hoditi leta 1979, zatem ko so Ozzyja vrgli iz benda, Sharon pa je prevzela vlogo njegove menedžerke. Poročila sta se na Havajih leta 1982.

Legendarna glasbena skupina Black Sabbath. FOTO: David Mcnew Reuters Pictures

Leta 2016 je imel par krizo, ko se je razvedelo, da ima Ozzy afero. Za kratek čas sta se razšla in pevec se je zaradi odvisnosti od spolnosti odpravil na zdravljenje.

Sharon in Ozzy sta se ponovno združila ob koncu poletja 2016, zaobljube pa sta obnovila maja 2017. Imata tri otroke – hčerki Aimée in Kelly ter sina Jacka.

Osbournova z vnuki. FOTO: Osebni Arhiv

Sharon te dni preživlja v hiši Big Brotherja slavnih. Tam bo ostala le nekaj dni, preden se vrne domov k možu Ozzyju. Ko je pojasnila, zakaj ne bo v šovu tako dolgo kot drugi, je razkrila: »Nočem se predolgo držati stran od Ozzyja. Kot družina smo si zelo blizu. Mislim, da ni še nikoli minil teden, da ne bi govorila z nobenim od njih. Govorimo skozi prepire, nestrinjanja, vse.«