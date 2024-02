Severinin bivši prekinil molk: to sprašuje pevko

Bitka med bivšima zakoncema Severino Vučković in Milanom Popovićem zaradi skrbništva nad njunim sinom Aleksandrom še kar traja.

A medtem ko Severina o njej pogosto govori in je apelirala tako na sodstvo kot na javnost, ki jo je v veliki meri podprla, srbski poslovnež zadev praviloma ne komentira, piše Telegraf.rs.

Je pa pred kratkim vendarle prekinil molk in na instagramu bivši zastavil eno vprašanje:

»Ena je mama.« A očetov je več, ali kaj? je zapisal.

Severina in Milan sta bila v zakonu od 2010 do 2012 in dobila sina Aleksandra.

Pevka je po ločitvi ostala samska, njen 58-letni bivši pa je v zvezi z 28 let mlajšo Bojano, o kateri je v medijih le malo znanega.

»Bojana študira marketing, prihaja iz dobre beograjske družine, je zelo lepa, izobražena, mlada, brhka, iznajdljiva in vedno pripravljena na šalo.

Z njo ni prepirov, niti sedaj ne, ko je noseča, ko so ženske lahko zelo nepredvidljive. Je nežna in super mama, kar je najbolj pomembno,« je leta 2019 Popovićev opis izbranke povzel Story.hr.

Milan in Bojana nista poročena, imata pa tri otroke: leta 2017 se jima je rodil sin Milan, dve leti kasneje Đorđe in leta 2022 deklica Sofia, insider.story.hr navaja, da pričakujeta četrtega otroka.