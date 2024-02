Severina na sodišču, ne počuti se krive (FOTO)

Popularna hrvaška pevka Severina ima v zadnjem času veliko opravka s hrvaškim pravosodnim sistemom. Nedavno se je razburjala in tožila čez po njenem mnenju koruptivni sodni sistem, ki ji je vzel polno skrbništvo nad sinom Aleksandrom. Več o tem preberite tukaj.

Zdaj na sodišču bije novo bitko. Tokrat zaradi svojega neprimernega obnašanja. Kot ji očitajo, se je neprimerno vedla do dveh ravnateljic. Ena je ravnateljica osnovne šole Liljana Klinger, druga je nekdanja ravnateljica Poliklinike za zaščito otrok in mladostnikov mesta Zagreb Gordana Buljan Flander.

Postopek na zagrebškem občinskem sodišču se je začel na pobudo tožilstva zaradi več kot 150 sporočil z neprimerno vsebino, ki jih je Severina poslala obema prej omenjenima ravnateljicama. Gordana Buljan Flander jo je obtožila zalezovanja in vsiljivega vedenja, medtem ko jo ravnateljica šole, ki jo obiskuje njen sin, toži zaradi sporočil z žaljivo vsebino. To se je dogajalo konec avgusta leta 2020, preden je Severina dobila deljeno skrbništvo nad sinom Aleksandrom.

Postopek je zaradi zaščite zasebnosti njenega mladoletnega otroka zaprt za javnost, s čimer so se strinjale vse strani. Po prejšnjih zaslišanjih v tem postopku je Severina povedala, da se ne počuti kriva očitanih ji dejanj, saj da so se spravili na njenega sina in ona ga je želela le zaščititi. Po njenem mnenju bi morali soditi ravnateljicama.