Nerazpoznavna Severina

Hrvaška pevka Severina je že dolgo na sceni in v tem času je nekajkrat povsem spremenila videz, tudi pričesko. Čeprav so danes njeni dolgi temni lasje njen zaščitni znak, ni bila vedno dolgolasa rjavolaska.

Nedavno se je na družabnih omrežjih pojavila fotografija izpred 24 let, s katere se smeji s kratkimi svetlimi lasmi. Posnetek je nastal v Avstraliji, natančneje v Sydneyju, družbo na njem ji dela še en znani hrvaški estradnik Petar Grašo.

Da sta Severina in Petar že dolgo prijatelja, je pevec poudaril pred kratkim, ko je na koncertu na Jahorini javno podprl pevkino prizadevanje za pridobitev skrbništva nad sinom Aleksandrom, ki ga je hrvaško sodišče dodelilo očetu.

»Zelo mi je hudo. Sočustvujem z njo. Mislim, da ima vsa javnost, ki se je odzvala na dogajanje, dejansko zdrav razum in srce ter govori to, kar govorita razum in logika.

Upamo, da bo to zmoglo tudi pravosodje. Imamo dalmatinski izraz, ki pravi daj dite materi (dajte otroka mami).

Dopisoval sem si z njenim menedžerjem. Pred dvema, tremi dnevi je bila na Jahorini. Naju veže več kot formalno prijateljstvo. Poznava se že 20 let, blizu sva si,« je tedaj povedal v videu za Telegraf.rs