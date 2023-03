Sestre Kardashian še brez vabila (FOTO)

Prvi ponedeljek v maju je že desetletja rezerviran za enega največjih modnih dogodkov. Prestižni ples Met Gala, na katerega so vabljena največja imena iz sveta slavnih, je namenjen zbiranju sredstev za kostumski oddelek newyorškega Metropolitanskega muzeja umetnosti in vsako leto se njihov mošnjiček odebeli za več deset milijonov evrov – za vstopnico je namreč treba odšteti okrog 32.000 evrov.

Kim se je na vsak način hotela stlačiti v legendarno obleko. FOTO: Andrew Kelly, Reuters

Organizatorji, od leta 1995 jim predseduje urednica revije Vogue Anna Wintour, določijo tudi temo, ki jo morajo povabljenci oziroma modni ustvarjalci, ki jim izdelajo opravo, upoštevati pri izbiri kreacij. Letošnji ples bo posvečen leta 2019 umrlemu modnemu velikanu Karlu Lagerfeldu, a kurator muzeja Andrew Bolton pravi, da to ne bo retrospektiva Lagerfeldovih kreacij: »Želimo, da bi bila letošnja tema bolj poklon njegovemu delu in življenju, ne toliko pregled njegovega dela. Karl bi to sovražil. Čeprav je sam navdih pogosto iskal v zgodovini in je kakšne modne teme uporabil večkrat, je vedno gledal naprej, v prihodnost. Oziranja ni maral, naj se sliši še tako kontradiktorno. A takšen je bil Karl, imel je zapleteno razmerje sam s seboj.«

Čustven dogodek

Kako se bodo ustvarjalci lotili zahtevne teme, bomo videli 1. maja, zagotovo pa bo dogodek izjemno čustven. Lagerfeld je v dolgi karieri delal z mnogo zvezdniki in z njimi stkal tudi trdna prijateljstva. Ker ga vsi močno pogrešajo, poznavalci na rdeči preprogi pričakujejo nemalo njegovih kosov iz kolekcij, ki so se zapisale v zgodovino, četudi bi modni velikan to po Boltonovih besedah sovražil. Kdo vse se bo letos udeležil plesa, ne bo znano do zadnjega trenutka, te dni pa so v javnost pricurljala le imena sopredsedujočih na dogodku. To so glasbenica Dua Lipa, scenaristka Michaela Coel, igralka Penelope Cruz in športnik Roger Federer.

Blake Lively je bila lani med najbolje oblečenimi. FOTO: Andrew Kelly, Reuters

1948. leta je potekal prvi Met Gala.

Potem ko so bile več let redne obiskovalke dogodka, pa naj letos med povabljenimi ne bi bilo nobene od članic razvpite družine Kardashian. Tako naj bi menda odločila Anna Wintour osebno. Kim Kardashian je lani, tema dogodka se je glasila V Ameriki: Modna antologija, povzročila nemalo zgražanja, ko se je pojavila v obleki, ki jo je nekoč nosila Marilyn Monroe. Ker se je hotela na vsak način stlačiti v čudovito kreacijo, je več tednov dobesedno stradala, a je kljub temu kultno obleko, za katero so mnogi prepričani, da je del ameriške zgodovine, nepopravljivo poškodovala. Ali je bil to razlog, da slovita modna urednica na dogodku ne želi videti slavnih sester, ni znano, zagotovo lanski fiasko Kim ni bil v čast.

Anna Wintour bdi nad dogodkom že od leta 1995. FOTO: Andrew Kelly, Reuters

V vseh teh letih, prvi Met Gala so organizirali davnega 1948., se je na rdeči preprogi zvrstilo obilo čudovitih in nepozabnih kreacij. V 70. letih prejšnjega stoletja je denimo ogromno pohval, a tudi kritik požela Cher, ko je izbrala svetlikajočo se in s perjem ozaljšano kreacijo Boba Mackieja, ki je več odkrivala kot skrivala. Leta 1981 se je med najbolje oblečene zapisala tudi Diana Ross, ki je navdušila s toaleto, ki je bila povsem pokrita s perjem. Leta 1995 je bila gostja prestižnega dogodka celo princesa Diana, ki je izbrala precej enostavno temno modro kreacijo modne hiše Dior in jo dopolnila z dragoceno ogrlico in uhani.

Dua Lipa bo ena od sopredsedujočih. FOTO: Eric Gaillard, Reuters

Zadnja leta pa s svojo izbiro navdušuje igralka Blake Lively. Lani so pri modni hiši Versace zanjo ustvarili obleko, ki se je s potegom traku na pentlji na rdeči preprogi spremenila iz slavnostne toalete v dih jemajočo kreacijo, ustvarjeno po podobi Kipa svobode. Preobrazba je bila tako nepričakovana in spektakularna, da je od presenečenja onemel še njen mož Ryan Reynolds, ki so ga fotografi v objektiv ujeli dobesedno odprtih ust.

Letošnji dogodek bo posvečen eni največjih modnih ikon. FOTO: Gonzalo Fuentes, Reuters