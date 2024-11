Selitev ene največjih hollywoodskih zvezd: zato je nov dom našla v Španiji

Legendarni igralec 75-letni Richard Gere in njegova žena sta se odločila za selitev v Španijo, pri čemer je zvezdnik pojasnil, da so ena velikih prednosti življenja na stari celini tesni odnosi v skupnosti, poroča britanski Hello.

»Ta kraj je čudovit,« je povedal za revijo Elle Spain ob nedavnem slavnostnem dogodku omenjene publikacije, ki se ga je udeležil skupaj z ženo Alejandro Silvo.

»Tu je zelo močan občutek povezanosti, ljudje skrbijo drug za drugega.«

»V moji domovini takšne vezi razpadajo, zato jih tukaj toliko bolj cenim,« je nadaljeval in na vprašanje, katera stvar mu je v Španiji najljubša, brez pomisleka odgovoril, da je to njegova žena.

Par, ki je poročen od leta 2018 tesno sodeluje na vseh področjih dobrodelnosti. Na dogodku z naslovom Elle za prihodnost (Elle for Future) sta zakonca prejela nagrado za svoje delo kot dejavna zagovornika okolja.

41-letna Alejandra je bila rojena in vzgojena v Španiji, nato je sledila srcu in se preselila v ZDA. Iz prvega zakona ima 12-letnega sina Alberta.

Svojo odločitev o selitvi je Gere gostitelju Jimmyju Fallonu pojasnil že v oddaji The Tonight Show:

»Moja žena je Španka. Več let sva živela tukaj, sedaj bomo nekaj let živeli v Madridu, blizu njenim staršem. Otroka - petletni Alexander in štiriletni James - govorita oba jezika, zato to ne bo nobena težava.«

»Alejandra je odraščala v veliki španski družini, ki spominja na velike italijanske družine. Njena babica je bila tista, ki je vse držala skupaj.

Umrla je pred približno dvema letoma in žena prevzema njeno vlogo ter že načrtuje nedeljska kosila za 35 ljudi,« je pojasnil.

Igralec ima iz prejšnjega zakona s Carey Lowell 24-letnega sina Homerja. S Carey sta bila poročena od leta 2002 do 2016. Pred tem je bil med letoma 1991 in 1995 v zakonu s Cindy Crawford.