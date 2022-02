Šejk bi imel še hišico ob jezeru

Čeprav je bilo njegovo premoženje lani ocenjeno na okrog 15 milijard evrov, je dubajski šejk Mohammed bin Rašid Al Maktoum šele sedmi na lestvici najbogatejših vladarjev za tajskim kraljem Maho Vadžiralongkornom, ki je z dobrimi 40 milijardami trdno na prvem mestu, sledijo pa mu brunejski sultan, kralj Savdske Arabije, predsednik in vladar Abu Dabija, maroški kralj in eden od Liechtensteinskih princev.

Šejk in britanska kraljica sta že dolgo prijatelja. FOTO: Toby Melville/Reuters

Kljub temu ima tudi Al Maktoum denarja več kot dovolj za razkošno življenje, ki si ga vedno znova želi narediti še bolj udobno in prijetno. Šejk ima nepremičnine v mnogo krajih po svetu, poleg domovine pa najbolj obožuje Veliko Britanijo, saj se med drugim ukvarja z vzrejo dirkalnih konj, konjske dirke pa so na Otoku zelo priljubljene.

Na Škotskem ima šejk Mohammed ogromen dvorec s 14 spalnicami, na čudoviti posesti ob jezeru Duich pa še lovsko kočo s 16 sobami in heliodrom, zdaj pa želi tik ob jezeru zgraditi še 62 kvadratnih metrov veliko poletno hišico z večinoma steklenimi stenami, ki bi mu omogočala neoviran pogled na jezero ter neokrnjeno naravo, ki ga obdaja.

Domačini niso hoteli, da postavi lovsko kočo, saj da kvari naravo.

Ali jo bo lahko postavil, bo šejk izvedel prihodnji mesec, saj morajo pristojni najprej odločiti, ali je stavba primerna za okolje, kjer naj bi stala. Al Maktoum je pred časom že naletel na upor domačinov, ko je gradil lovsko kočo, saj so bili prepričani, da bo kvarila naravo in ljudem ovirala pogled na jezero. Škotska vlada mu je kljub temu gradnjo odobrila in arhitekti, ki jih je najel šejk, so prepričani, da bo tako tudi tokrat, še posebno ker gre za veliko manjšo, atrijsko stavbo, ki bo postavljena na že obstoječi čistini, zato bodo posegli v okolje minimalni.