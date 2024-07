Sean »Diddy« Combs obtožen siljenja žensk v spolno delo in »groominga«

Reper in poslovni mogotec Sean »Diddy« Combs se sooča s še eno tožbo zaradi spolnega napada, že osmo v nizu vloženih od novembra 2023.

Adria English, nekdanja igralka v filmih za odrasle, trdi, da je Combs z njo vzdrževal stike, ko je bila mladoletna, z namenom spolnosti in jo nato prisilil v spolne odnose z gosti na svojih zabavah. Prisilil naj bi jo tudi v uživanje alkohola in ekstazija.

Combs je obtožbe zanikal. Njegov odvetnik Jonathan Davis je v izjavi dejal: »Ne glede na to, koliko tožb bo vloženih, to ne bo spremenilo dejstva, da gospod Combs ni nikoli nikogar spolno zlorabil ali silil ljudi v spolnost. Živimo v svetu, kjer lahko vsak vloži tožbo iz katerega koli razloga in brez kakršnega koli dokaza. Na srečo obstaja pravičen in nepristranski sodni postopek za iskanje resnice in gospod Combs je prepričan, da bo na sodišču premagal te in druge neutemeljene trditve.«

Ni se zgodilo takoj

Adrijina tožba navaja, da jo je »Combs sčasoma napeljal v to, da je nudila spolne usluge« med letoma 2004 in 2009.

Trdi, da je bila zaposlena, da bi se udeležila ene od Combsovih »belih zabav« leta 2004. Dogodek naj ne bi imel »nobenih zloveščih namenov ali zahtev za fizični spolni stik«, zato je sprejela povabila na nadaljnje zabave. Toda na tretjem dogodku naj bi Combs od nje zahteval seks z gosti, »saj so izvedeli za njeno preteklost v pornografski industriji in to uporabili, da so jo prisilili v spolnost«. V tožbi so kot tožene stranke navedeni tudi številni drugi posamezniki in podjetja.

Proti Combsu so bile podane še druge obtožbe v zvezi s spolnim nadlegovanjem, začenši novembra, ko ga je njegovo nekdanje dekle, R&B pevka Cassie, obtožilo posilstva in fizične zlorabe. Že dan zatem, ko je bila tožba vložena, sta vpletena dosegla poravnavo, Combs pa se je moral opravičiti, saj so v javnost pricurljali videoposnetki, na katerih je leta 2016 fizično zlorabljal Cassie.

Niz tožb

Tožbe proti Combsu so vložili tudi Joi Dickerson-Neal, Rodney Jones Jr, April Lampros in Crystal McKinney in dve neimenovani ženski. Obtožujejo ga spolne zlorabe in siljenja v nudenje spolnih uslug.

Reper je vse obtožbe zanikal, v navedbah pa je omenjen tudi njegov sin Christian »King« Combs, ki naj bi sodeloval pri zlorabah. Odvetnik je to označil za »prostaško in neutemeljeno trditev«.

Combs je bil nekoč eden najuspešnejših reperjev v ZDA z nizom uspešnic, ki so se povzpele na 1. mesto lestvic. Njegova založba Bad Boy Records je imela pod svojim okriljem niz priljubljenih umetnikov, vključno z Notorious BIG in Mase, uspešen pa je bil tudi na poslovnem področju. Ima lastno znamko oblačil in vodke.

Njegov ugled je bil zaradi obtožb močno okrnjen. V zadnjih tednih je newyorški župan Eric Adams od Combsa zahteval vrnitev slavnostnega ključa mesta, ki ga je prejel septembra 2023, Univerza Howard pa je preklicala njegovo častno diplomo, prekinila štipendijski program pod njegovim imenom in vrnila njegovo donacijo v višini 1 milijona dolarjev.