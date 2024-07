Štiri leta zlorabljal pastorko: 12 let je bila stara, ko ji je prvič storil silo

Očimu, ki naj bi posiljeval pastorko, so koprski višji sodniki minuli teden podaljšali pripor. Sklenjen je bil tudi predobravnavni narok, ki se je začel 27. februarja in na katerem obtoženi krivde ni priznal. Aprila ga iz koprskega pripora zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov niso mogli pripeljati, v torek pa je obramba v njegovi navzočnosti predlagala, da v zadevi sodi petčlanski senat, pisno pa tudi, da se prenese krajevno pristojnost z Okrožnega sodišča v Kopru na drugo. Razlogi za to javnosti še niso bili pojasnjeni. Okrožni sodnik ​Matevž Gros je do odločitve vrhovnega sodišča o tem ...