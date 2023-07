Megan Markle vrača udarec, zaradi njene šokantne odločitve brenči ves svet, zadeva tudi Harryja!

Meghan Markle menda ne želi več poslovno sodelovati s princem Harryjem, ampak se želi preizkusiti v neodvisnih projektih in poslih.

In zdi se, da ga to prav nič ne moti in ji je dal veliko podporo, ko se je odločila, da se bo umaknila iz njune skupne znamke in delala na solo projektih. Zaradi te premetene poteze bi lahko nekdanja igralka zaslužila milijone dolarjev, povečanje proračuna pa bi ji prišlo prav, potem ko je Spotify nedavno odpovedal njuno 20 milijonov dolarjev vredno pogodbo. Menda jo je prav ta nepričakovani udarec spodbudil, da se je umaknila in ustanovila lastno znamko ter začela solo kariero.

Ob tem je Megan pred kratkim podpisala pogodbo s hollywoodsko agencijo za talente William Morris Endovor, ki slovi kot vrhunska in je zastopala velike zvezde, vključno z Dwaynom Johnsonom, Adele in Sereno Williams.

Tako bo bolj uspešna, meni

»Megan meni, da bo imela več uspeha, če si bo vzela več časa za delo na projektih brez Harryja, čeprav jo on vedno popolnoma podpira,« je za revijo Bella povedal vir blizu nje in dodal, da si Megan želi dobiti močno vlogo v Hollywoodu.

Vmes so se pojavile informacije, da naj bi Megan podpisala pogodbo s francosko modno hišo Dior, njen lifestyle blog The Tig pa bi lahko spet postal aktiven šest let po tem, ko ga je zaprla, ko je postala članica britanske kraljeve družine.

»Že tako je ena izmed oseb, o kateri se največ govori in spremlja, zato je povečanje njenega dobička in povezovanje s takšnimi blagovnimi znamkami zelo donosna poteza,« je zaključil strokovnjak za blagovne znamke in kulturo Nick Ede, medtem ko njeni oboževalci čakajo na njeno naslednjo potezo, poroča kurir.rs.

Preberite še: