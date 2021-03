Schwarzeneggerjev sin je varoval Paris Hilton

Med Parisinimi varnostniki se je za en dan znašel tudi sin hollywoodskega mišičnjaka. FOTO: Michael Dodge/Getty Images

Šokirana dedinja

Patrick Schwarzenegger se je že zgodaj naučil poprijeti za vsako delo. FOTO: x17online.com

Patrickov nedavni projekt je film Moxie pod režijsko taktirko Amy Poehler, ki so ga na začetku tega meseca začeli predvajati na Netflixu.

Odraščal je v hollywoodski aristokraciji. Rodil se je namreč iz (zdaj že dolgo pokopane) ljubezni med filmskim mišičnjakomin, članico ameriške skoraj kraljeve družine, zatorej je bilože od rojstva vse prineseno na zlatem pladnju.No, bi mu lahko bilo, a očitno njegovi starši niso želeli vzgojiti razvajenih pamžev, ki ne bi znali niti migniti z mezinčkom. Družinska slava in bogastvo gor ali dol, otroci bodo delali, sta menila. Ena zgodnejših služb, s katerimi si je mladi Patrick, tedaj jih je štel komaj 15, nabiral življenjske izkušnje, krepil delovno etiko in si služil žepnino, pa je bilo delo v petičnem losangeleškem nakupovalnem središču The Grove.»Delal sem vse, od tega, da sem za stranke parkiral avtomobile, do varnostne službe.« Prav zaradi slednje zadolžitve pa je po spletu naključij postal celo osebni varnostnik hotelske dedinjeVsako podjetje spoznaš le, če poznaš prav vsak njegov košček, vsako delovno mesto. Tako je Patricku razložil milijarder, lastnik središča z vrsto trgovin, ki je zvezdnikovega sina vzel pod svoje okrilje. In ga vsak teden poslal na drugo delovno mesto. Prav tisti teden, ko je v The Grove zaradi podpisovanja knjige in deljenja avtogramov prineslo Hiltonovo dedinjo, pa ga je poslal med varnostnike.»Bilo je precej smešno. Oblečen sem bil v črno obleko, v ušesu imel slušalko, hkrati pa so bili tudi meni, varnostniku, za en teden za petami moji lastni varnostniki, ki so delali za mojega očeta, ki je bil tedaj guverner Kalifornije,« je danes 27-letni mladenič zavil v spomine. »Prišel sem v službo, ko mi odvržejo bombo. Prihaja Paris, ki bo podpisovala knjige. Ti boš njen varnostnik.«Čeprav ne ve več dobro, kdo je bil na koncu bolj presenečen. On, ki je varoval svetlolaso bogatašinjo, ali ona, ki, ko je stopila iz avtomobila, ni mogla verjeti, kaj tam dela Arniejev sin. »Še sploh ko sem ji povedal, da sem za tisti dan odgovoren za njeno varnost.«Mladi Schwarzenegger je sicer zakorakal po očetovih igralskih stopinjah, s prvo manjšo vlogo že pri 10 letih. A čeprav se je na Arnolda vselej lahko obrnil po (igralski) nasvet, je avstrijski hrust postregel z nasvetom le, ko in če ga je sine za to prosil. »Sicer mi nikoli ne vsiljuje nasvetov ali modruje, kako naj kaj naredim ali zaigram.«Dodal je, da se je od mladih nog zavedal, kaj pomeni ime njegovega očeta v svetu zabavljaštva, nato pa tudi politike. »Bilo je precej surrealno odraščanje. Moja najljubša prostočasna dejavnost je bila, da sem kot fantič očeta spremljal na snemalno prizorišče,« še precej bolj neverjetno pa je, da v teh dneh Arnold prihaja k njemu na snemanja. »Pokaže, da je ponosen name, in me že ves čas in na vsakem koraku podpira. Prav tako mama. Za boljše starše ne bi mogel prositi.«