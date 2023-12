S petnajst let mlajšim in v štiridesetih letih bo dobila punčko

Ko je konec poletja pokazala nosečniški trebušček, je Sienna Miller presenetila vse, še samo sebe. Čeprav jo je njena 11-letna hčerka Marlowe, ki se je igralki rodila v razmerju z bivšim zaročencem Tomom Sturridgeem, že dlje prosila za mlajšega bratca ali sestrico, Sienna ni bila prepričana, da se kaj takega še lahko zgodi. Že je namreč prestopila štiridesetico, poleg tega se je šele pred dvema letoma spustila v razmerje s kar 15 let mlajšim Olijem Greenom.

Toda sreča ji je bila zelo naklonjena, je priznala. »Nisva načrtovala, preprosto se je zgodilo. Bilo je popolno presenečenje,« se je zvezdnica prvič razgovorila o nosečnosti, pri čemer ji je še ušlo, da pričakuje punčko.

Sanjarila o nosečnosti

Nosečnosti ni načrtovala, a je o njej na tihem vendar sanjarila. »Srčno rada bi imela več otrok, ne le zaradi sebe, tudi zaradi Marlowe. In mislim, da bi bila odprta tudi za poroko,« je razmišljala leta 2019, ko je bila še v razmerju z Lucasom Zwirnerjem, s katerim pa sta se leto zatem razšla. A očitno je bilo tako zapisano v zvezdah, saj je na noč čarovnic leta 2021 spoznala danes 27-letnega glasbenika Olija.

Oli Green FOTO: Loredana Sangiuliano/Profimedia

Bilo je na zabavi njunega skupnega prijatelja in že takoj sta se poljubila, a jo je Sienna nato ucvrla, saj je romanco želela zatreti v kali, ker v njej ni videla prihodnosti. Toda Oli je bil vztrajen, ni se dal zavrniti, »prav garal je, da sem nazadnje privolila, da se dobiva na pijači«. A ne sama: na zmenek je kot ščit pripeljala tesno prijateljico, igralko Emily Blunt.

»Ko sem prišla, sem videla, da je med njima nekaj lepega. Zato sem jo le objela in se diskretno odstranila,« je o začetkih ljubezni dejal Emily in dodala, da je v Oliju videla veliko svoje prijateljice. »Odprtost duha, nedolžna radovednost, v tem sta si enaka. Oli je tiste vrste moški, ki ga lahko pripelješ kamor koli, in povsod in ga bodo vsi nemudoma vzljubili.«

Toda lepa igralka je tarča kritik in obrekovanja zlobnih jezikov, predvsem zaradi njenih 41 let. »Rada bi prišla do točke, ko se mi ne bi bilo več treba opravičevati, da sem starejša mama, ki bo pri 42 letih dobila otroka. A še nismo tu, zato mi ne preostane drugega, kot da se šalim na ta račun.« Pripombe letijo na Sienno tudi zaradi romance s toliko mlajšim moškim, čeprav v zabavni industriji njunih 15 let razlike še zdaleč ni rekord.

42 let bo dopolnila 28. decembra.

Tarča predsodkov

Zaradi materinstva po štiridesetem je tarča predsodkov, čeprav je sama psihično zdaj precej bolj pripravljena na otroka kot je bila pri 30, ko jo je osrečila Marlowe. »Zdaj vem, kaj me čaka, zato sem precej bolj pripravljena na otroka, kot sem bila, ko sem dobila Marlowe.«

Nepripravljena ni bila le na vse, kar prinese novorojenček v hiši, šokanten in v nasprotju s pričakovanji je bil že sam porod. Med prvo nosečnostjo je namreč sanjarila o naravnem porodu doma, na koncu pa je pristala v porodnišnici, rojevala mučnih 27 ur, ki so se končale šele z urgentnim carskim rezom. »Srčno sem si želela vse storiti prav, zaradi tega pa sem imela že od prve sekunde občutek, da sem kot mati pogrnila na testu.« Starejša in izkušena je tudi odločena, da se ne bo več obremenjevala.