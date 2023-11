Robert De Niro popenil sredi sodne dvorane

»Sram te bodi, Chase Robinson!« je dvakratni oskarjevec Robert De Niro zavpil prek sodne dvorane newyorškega sodišča. Toda pri tem se niso vrtele filmske kamere.

Ne, sodna drama se odvija kar v igralčevi resničnosti, pisati pa se je začela že leta 2019, ko ga je s tožbo zaradi dela v seksističnem in sovražnem okolju, ki je bilo povrhu še slabo plačano, udarila njegova bivša osebna asistentka Graham Chase Robinson, ki se je v desetletju dela za hollywoodskega težkokategornika povzpela do mesta podpredsednice finančne službe igralčeve produkcijske hiše Canal Productions.

"Sram te bodi, Chase Robinson!" je zvezdnik na sodišču dvignil glas. FOTO: Eduardo Munoz, Reuters

Ker naj bi bil žaljiv in ponižujoč šef, ki je z njo ravnal kot s svojo »pisarniško ženo« in ji nalagal »stereotipna ženska domača opravila«, kot je pranje perila, ga je udarila z dobrih 11 milijonov evrov težko tožbo. A da je vse še bolj zapleteno in podobno filmu, je De Niro le nekaj mesecev prej proti njej vložil skoraj šestmilijonsko tožbo zaradi zlorabe svojega položaja in zapravljanja njegovega denarja za osebna razvajanja. Ti obe tožbi sta naposled prišli na vrstni red sodišča in se sočasno odvijata v istem procesu.

Tiffany Chen je Robinsonovo orisala kot obsesivno, posesivno, psihotično in nevarno, skoraj kot obsedeno zalezovalko. FOTO: Press

Nekdanja pomočnica trdi, da mu je morala celo zapenjati gumbe. FOTO: William Jewell, ace Picturess

Zavrnil obtožbe

Sojenje, ki naj bi epilog dobilo v dveh tednih, se je začelo v tem tednu in že postreglo z nekaj odmevnimi trenutki in donečimi obtožbami. Robinsonova, ki je za zvezdnika začela delati leta 2008, je med drugim sodišču zatrdila, da je bil njen slavni bivši delodajalec nemalokrat žaljiv in že verbalno nasilen. To je De Niro odločno zavrnil, čeprav je priznal, da je iz njegovih ust občasno priletela neprijazna beseda.

»Enkrat sem se res razjezil, povzdignil sem glas, a nisem kričal,« je priznal in dodal, da ji je morda kdaj vrgel pod nos, da je zadirčna in razvajena, a to zgolj, ko ga ni zbudila za kak pomemben sestanek. Zavrnil je tudi obtožbe, da se njeno delo zanj v resnici nikoli ni končalo in je bilo še najbolj podobno neskončnemu služenju. »Namiguje, da je pred stavbo na kolenih drgnila tla! Nikoli nisem bil žaljiv, nespoštljiv in nespodoben, kot poskuša naslikati. Sram te bodi, Chase Robinson!« se je razjaril in ob tem svojo tožnico pogledal naravnost v oči.

Banalne zahteve

Napredovala je do mesta podpredsednice produkcijske hiše, a vendar je z njo ravnal skoraj kot s služkinjo. Želel je, da zanj v pralnico nosi umazano perilo, včasih zahteval, da mu pospravi stanovanje, na srajci naj bi mu zapenjala gumbe, včasih je želel tudi, da ga popraska po hrbtu. »To sem jo morda prosil enkrat ali dvakrat, a zgolj za mesto, ki ga sam nisem mogel doseči. Nikoli nisem bil nespoštljiv,« je razložil sodišču.

Tiffany, ki je letos rodila igralčevega otroka, je zvezdniku postavila ultimat – ona ali Chase. FOTO: Rol, x17online.com

Pojasnil je tudi okoliščine Chasine obtožbe, da jo je s precej banalnimi zahtevami kar dvakrat zmotil med družinskim pogrebom. Preprosto ni vedel, da je na pogrebu. »Prenehate že s temi nesmisli! Zaradi tega ste nas zvlekli sem?!« pa je odgovoril na vprašanje, ali se je z Robinsonovo res pogovarjal po telefonu tudi tedaj, ko je na stranišču opravljal malo potrebo.

Šef iz pekla

Robinsonova slika De Nira skoraj kot šefa iz pekla. Oskarjevec pa njo vse prej kot uslužbenko leta. Razložil je, da čeprav je dobivala plačo 300 tisočakov letno, je več deset tisočakov njegovega podjetja zapravila za potovanja, hrano in druge osebne reči. Na osebni račun si je naložila za približno 400 tisoč evrov letalskih milj. Po več ur skupaj je med službenim časom gledala televizijske serije.

To zatrjuje igralec, svoje pa je med nedavnim pričanjem dodala tudi njegova partnerica ​Tiffany Chen, ki se je k zvezdniku preselila 2018. Tedaj se je začel krhati tudi njegov odnos z Robinsonovo, ki naj bi bila – tako Chenova – »posesivna, obsesivna, psihotična in nevarna«. Ženski sta se pričkali okoli prenove igralčeve hiše, hrane med zasebnimi leti, Robinsonova naj bi se vtikala v vsak vidik oskarjevčevega tudi osebnega življenja, dokler Chenovi ni počil film. »Če ostane, bova ti in jaz imela velik problem,« je izvoljenca postavila pred ultimat. To je priznala tudi sodišču, z dodatkom, da je Robinsonova več kot prekoračila mejo profesionalnega odnosa.

Robinsonova je zaradi sovražnega okolja, k čemur naj bi veliko dodala tudi Tiffany, nazadnje dala odpoved. To pa sta ona in igralec še začinila z medsebojnima tožbama.

Robinsonova zahteva dobrih enajst milijonov evrov, zvezdnik pa slabih šest.

