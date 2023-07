Legendarnega Roberta De Nira zlomila smrt 19-letnega vnuka

Robertu De Niru so se ramena upognila pod preveliko težo brezkrajnega obupa in žalosti. Namesto da bi se radostil vnovične očetovske vloge, saj sta se z izbranko Tiffany Chen pred manj kot dvema mesecema razveselila novorojenčka, se bo zdaj moral odeti v črnino in pokopati svojega najstniškega vnuka Leandra De Nira Rodrigueza. »Globoko sem pretresen ob izgubi mojega preljubega vnuka Lea,« je strto dejal oskarjevec in obenem v tej najbolj boleči uri žalovanja prosil za zasebnost.

Novico o nenadni smrti komaj 19-letnega Lea, ki je stopal po dedkovih in materinih igralskih stopinjah, je prva sporočila njegova mama Drena De Niro. »Moj čudoviti sladki angel. Ljubila sem te od trenutka, ko sem te prvič začutila v trebuhu. Želim si, da bi bila zdaj s teboj. Globoko si bil ljubljen in želim si, da bi bila ta ljubezen dovolj, da bi te rešila. Tako grozno mi je žal,« je besede, ki jih nikoli ne bi smel zapisati noben starš, zapisala Drena. Fantov oče Carlos Rodriguez pa, da »ni besed, s katerimi bi lahko zadostno opisali veselje, ki ga je v naša življenja prinesel Leo, kot tudi ne žalosti, ki jo zdaj trpimo ob njegovi izgubi«.

Mama in sin sta skupaj zaigrala v kinouspešnici Zvezda je rojena, v kateri je zasijala Lady Gaga.

Obupana mati bolečine ni mogla več zadržati zase, svojo srčno bol, prepleteno z besom, je usmerila proti osebi, ki jo je oropala otroka. »To pišem osebi, ki je Leu prodala droge, pomešane s fentanilom, in nam s tem vzela našega fanta. Upam, da te bo misel name in mojo družino preganjala prav vsak dan. Ubil si nas!«

Oskarjevec z vnukom in njegovim očetom Carlosom FOTO: Osebni Arhiv

Na uradni vzrok mladeničeve smrti, ki ga bo razkril mrliški oglednik, bo sicer treba še počakati, a očitno so pri njegovem veliko prezgodnjem odhodu na oni svet igrale usodno vlogo droge. V nedeljo popoldne se je newyorška policija odzvala na klic v sili, a je bila kljub takojšnjemu posredovanju prepozna. Ko je namreč prišla do razkošne stavbe v bogataškem predelu Manhattna, v katerem so petična stanovanja, hotel in ekskluziven družabni klub, je bil najstnik že neodziven in brez zavesti. Vse, kar so reševalci lahko storili, je bilo, da so ga razglasili za mrtvega.

Leo se je pred 19 leti rodil Dreni, hčerki oskarjevčeve prve žene Diahnne Abbott iz preteklega razmerja, a jo je Robert s poroko vzel za svojo in jo posvojil, Drena pa je nato prevzela očimov priimek. In čeprav se po njima ne pretaka De Nirova kri, sta tako Drena kot Leo zaplavala v filmske vode. Oba, mama in sin, sta celo skupaj zaigrala v kinouspešnici Zvezda je rojena, v kateri je zasijala Lady Gaga. Drena je pred kamerami stala tudi s svojim zvezdniškim očimom, in sicer v filmskem hitu Pripravnik.