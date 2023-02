Rihanna poskrbela za spektakel: ko je razprla jakno, je pokazala ... (FOTO + VIDEO)

Pop zvezdnica Rihanna je po petletnem premoru zasijala na odru Super Bowla, najbolj gledanega športnega dogodka v Združenih državah Amerike.

V rdeče oblečena zvezdnica je na nastopu na lebdečih platformah pokazala trebušček in se po njemu večkrat pogladila, po koncu nastopa pa potrdila, da je noseča.

Rihanna. FOTO: Brendan Mcdermid, Reuters

Njen nastop je trajal okoli 15 minut, javnost pa je imela priložnost slišati njene največje hite, ki so jih pospremili plesalci, oblečeni v bele trenirke.

Nastopi med polčasom Super Bowlna so rezervirani za največje glasbene zvezde, med tistimi, ki so imeli priložnost nastopati pred več sto milijonskim občinstvom, so Lady Gaga, Beyonce, Prince, Madonna, Rolling Stonesi in mnogi drugi.

Rihanna. FOTO: Caitlin O'hara, Reuters

Ameriško himno je ob začetku dvoboja odpel znani pevec country glasbe Chris Stapleton, z oscarjem nagrajeni igralec Troy Kotsur pa je ob tem poskrbel za prevod v ameriški znakovni jezik.