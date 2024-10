Ko iz ljubice narediš kraljico: Camilla v Avstraliji osramotila kraljevo družino

Britanski kralj Karel III. in njegova žena kraljica soproga Camilla sta zaključila turnejo po Avstraliji in Samoi, a zdi se, da nova britanska kraljica tam ni pustila najboljšega vtisa.

Še več, zaradi nekaterih njenih dejanj se je tamkajšnji javnosti, lahko bi rekli, zamerila, piše Express.co.uk.

Da med prebivalci dežele tam spodaj ni najbolj priljubljena, je postalo jasno takoj, ko so po začetku turneje po družbenih omrežjih zakrožile fotografije, na katerih so sedanjo ženo kralja Karla primerjali z njegovo bivšo, princeso Diano, ki je s tedanjim možem leta 1983 obiskala Avstralijo in v trenutku osvojila srca tamkajšnjih prebivalcev.

Ob sedanjem obisku je monarha in ženo pričakalo znatno manj privržencev, kar je bil nedvoumen znak, da nad njima niso najbolj navdušeni.

Nato so po medijih zakrožile fotografije Camille, kako se sprehaja bosa, kar je neobičajno in nenavadno za tako visoko gostjo, za piko na i pa je nastal še viralni posnetek sedanje kraljice, kako na otoku Samoa komaj zadržuje smeh ob predstavi, ki so jo ob slovesu od para pripravili gostitelji te polinezijske države.

Da njen odziv ne bi bil očiten, se je skrivala za pahljačo.

Zadeva je bila še hujša, ker je med nastopom deževalo in nastopajoči v zabavnem programu, namenjenem kralju ter kraljici, se niso imeli pred dežjem kam umakniti.

Prizor se je hipoma razširil po družbenih medijih, kjer so kraljico opisovali kot nepristojno, brezobrazno in leno žensko, ki uživa v tujem trpljenju. Nekateri so jo označili tudi za rasistko.

»Tako je, če ljubico povišaš v kraljico.« »Obnaša se, kot da je ona kralj, a ni nič drugega kot običajna ljubica,« so se vrstile kritike na račun žene sedanjega kralja zaradi njenega obnašanja med ceremonijo, ki je potekala na Narodni univerzi v ambientu, okrašenem z elementi tamkajšnje kulture.