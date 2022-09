Res nima sreče: igralki je razpadel že tretji zakon

Ni nujno, da gre v tretje rado. Tako spoznava Robin Wright, ki je pred štirimi leti upala, da se bo njen tretji zakon izkazal za pravega in bo kljuboval času. A očitno je tudi njena ljubezen z dve desetletji mlajšim strokovnjakom za stike z javnostjo Clémentom Giraudetom imela le kratek rok trajanja, saj sta po zgolj štirih skupnih letih že zagnala ločitveno kolesje. Mednju so, tako je v ločitvenih papirjih navedla zvezdnica, posegle nepremostljive razlike, tako velikanske, da je Robin videla rešitev le še v ločitvi.

Njuna ljubezen je bila hitra in nepričakovana. Podobno pa se je, brez vsakršnega opozorila, zdaj tudi izpela. Robin in Clément sta se poznala le pičlih osem mesecev, preden sta si avgusta leta 2018 obljubila večnost. Obred je bil intimen in majhen, natanko tak, kakršnega sta si želela. Robin iz poroke namreč ni želela narediti velikanskega šova, hotela je, da je to dan, namenjen le njima, zato so ju na skupno plovbo na lepotčevem domu v Franciji pospremili le njuni prijatelji.

V žaru sveže ljubezni sta pozabila celo na predporočno pogodbo, kar pa sta – ne nazadnje je zvezdnica težka približno 65 milijonov evrov – hitro popravila in podpisala poporočno. Takrat se jima je morda zdela nesmiselna in pretirano razumska ter hladna, a je Robin za tisti trenutek trezne glave zdaj verjetno neizmerno hvaležna. Prav zaradi te na vidiku ni ločitvene borbe za premoženje. V skladu s pogodbo je vse njuno premoženje ločeno, na ločitvenih dokumentih pa je igralka odkljukala, da nihče nobenemu ne bo plačeval preživnine.

Robininemu tretjemu zakonu je odklenkalo po štirih letih, kar je v primerjavi z njenim prvim skoraj uspeh. Z Danom Witherspoonom, ki ji je spodnesel tla pod nogami pri njenih rosnih in vihravih 20 letih, sta ločitvene papirje podpisala že po dveh letih. A z možem številka dve, oskarjevcem Seanom Pennom, je vztrajala kar dolgih 14 let, čeprav je bila njuna ljubezen prerešetana s številnimi razhodi in sta se, tako je priznala svetlolaska, za obstanek zakona borila predvsem zaradi otrok.

»Če imaš otroke, poskušaš vselej znova. In midva sva to počela dolgo, predolgo,« je dejala Wrightova, ki je po dokončnem slovesu od Penna leta 2010 ljubezen in toplino našla s precej mlajšim Benom Fosterjem, s katerim je bila kar dvakrat tik pred tem, da še tretjič postane nevesta. A je zaroko obakrat preklicala, nato pa se leta 2018 po kratki romanci zaobljubila Clémentu.